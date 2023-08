ΑΦΙΕΡΩΜΑΤΑ

Άγιος Αλέξανδρος: Ο βίος και το άφθαρτο σώμα του

Ποιος ήταν ο Άγιος Αλέξανδρος, που τιμάται από την Εκκλησία στις 30 Αυγούστου. Συγκλονίζει το σώμα του, που παραμένει άφθαρτο σχεδόν επί 500 χρόνια...

Ο Άγιος Αλέξανδρος Σβιρ γεννήθηκε στις 15 Ιουνίου 1448 στα μέρη του Νοβγκοροντ σε μια οικογένεια ευλαβών χριστιανών.Ηταν το τρίτο παιδί του Στέφανου και της Βασάι. Το βαπτιστικό του όνομα ήταν Αμώς.

Το άφθαρτο σώμα του Αγίου Αλεξάνδρου του Σβρι συγκλονίζει τους πιστούς πάνω από 480 χρόνια από την οσιακή Κοίμηση Του.

Ένα θαυμαστό και όχι παράδοξο για την απεριόριστη λογική του Θεού, αλλά μόνο για την περιορισμένη ανθρώπινη λογική, φαινόμενο: Το λείψανο του Αγίου Αλεξάνδρου του Σβιρ, παραμένει εδώ και 489 χρόνια (κοιμήθηκε το 1533) τελείως άφθαρτο.

Και παρά την προσπάθεια επί κομμουνιστικού καθεστώτος στη Ρωσία να βεβηλωθεί, διατηρήθηκε ανέγγιχτο. Το λείψανο είναι τελείως άφθαρτο, δεν έχει χάσει το φυσικό του χρώμα, ούτε την ελαστικότητα του και διατηρεί ακόμη και τους μυς, το λίπος και τον υποδόριο ιστό.