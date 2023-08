Οικονομία

“Καλάθι των Μαθητών”: Αυλαία για τα σχολικά είδη

Τι περιλαμβάνει, που θα προσφέρεται και ποιες αλλαγές έρχονται στο κύριο πρόγραμμα “Καλάθι του Νοικοκυριού”

Από σήμερα, Τετάρτη 30 Αυγούστου, τίθενται σε ισχύ το πρόγραμμα επιβολής πλαφόν στο μεικτό εμπορικό κέρδος «Καλάθι των Μαθητών» και οι αλλαγές στο αντίστοιχο «Καλάθι του Νοικοκυριού» σύμφωνα με απόφαση που υπέγραψε ο υπουργός Ανάπτυξης, Κώστας Σκρέκας.

Στο «Καλάθι των Μαθητών» περιλαμβάνεται για κάθε μαθητή, τουλάχιστον ένα προϊόν από τις εξής 11 κατηγορίες προϊόντων:

Σχολικές τσάντες

Κασετίνες

Τετράδια (και ετικέτες τετραδίων και καλύμματα)

Μολύβια ξύλινα ή μηχανικά

Χρωματιστοί μαρκαδόροι

Στυλό

Γόμες

Ξύστρες

Διαβήτες

Χάρακες και

Φωτοτυπικό χαρτί.

Στην πρωτοβουλία για το «Καλάθι των Μαθητών», το οποίο θα ισχύσει έως τις 3 Οκτωβρίου, μετέχουν τόσο οι επιχειρήσεις, οι οποίες συμμετέχουν στο «Καλάθι του Νοικοκυριού», εφ' όσον διαθέτουν προϊόντα στις προαναφερθείσες κατηγορίες, όσο και εξειδικευμένες επιχειρήσεις πώλησης σχολικών, χαρτικών και παιχνιδιών.

Όλες οι επιχειρήσεις υποχρεούνται να αποστέλλουν σε εβδομαδιαία βάση, κάθε Τετάρτη έως τις 9:00 π.μ., κατάλογο με τα προϊόντα και τις τιμές που περιλαμβάνονται στο «Καλάθι των Μαθητών». Οι επιχειρήσεις που μετέχουν στο «Καλάθι του Νοικοκυριού» θα αποστέλλουν τους καταλόγους μέσω της πλατφόρμας e-katanalotis και οι υπόλοιπες με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη Γενική Γραμματεία Εμπορίου και Προστασίας του Καταναλωτή.

Ξεχωριστό σημείο πώλησης για το «Καλάθι»

Με βάση την υπουργική απόφαση, τόσο για το «Καλάθι των Μαθητών» κατά το διάστημα 30 Αυγούστου - 3 Οκτωβρίου όσο και το «Καλάθι του Νοικοκυριού» από τις 30 Αυγούστου και μετά, προβλέπεται να δημιουργηθεί ένα τουλάχιστον ξεχωριστό σημείο πώλησης σε περίοπτη θέση του καταστήματος, στο οποίο τοποθετούνται και διατίθενται στο καταναλωτικό κοινό συγκεντρωμένα τα προϊόντα.

Στο ξεχωριστό σημείο πώλησης θα διατίθενται το σύνολο των προϊόντων του «Καλαθιού των Μαθητών» και από το «Καλάθι του Νοικοκυριού» θα διατίθενται προϊόντα των εξής 18 κατηγοριών:

Ρύζι

Ψωμί για τοστ

Μακαρόνια Νο 6

Αλεύρι για όλες τις χρήσεις

Όσπρια (φακές ή φασόλια ή ρεβύθια)

Γάλα εβαπορέ

Χυμός τομάτας διατηρημένος

Αυγά (κλωβοστοιχίας και αχυρώνα)

Ελαιόλαδο

Ηλιέλαιο

Λευκή ζάχαρη

Ελληνικός καφές

Στιγμιαίος καφές

Απορρυπαντικά πλυντηρίου ρούχων

Απορρυπαντικά για σφουγγάρισμα και καθαρισμό επιφανειών - χλωρίνες

Τροφές για σκύλους

Τροφές για γάτες.

Προϊόν επώνυμης ετικέτας στο «Καλάθι του Νοικοκυριού»

Και η επώνυμη ετικέτα

Παράλληλα, από τις 30 Αυγούστου οι επιχειρήσεις που μετέχουν στο «Καλάθι του Νοικοκυριού» υποχρεούνται να εντάσσουν τουλάχιστον ένα προϊόν επώνυμης ετικέτας στις εξής 13 κατηγορίες προϊόντων:

Ρύζι

Μακαρόνια Νο 6

Αλεύρι για όλες τις χρήσεις

Φακές

Φασόλια

Ρεβύθια

Γάλα φρέσκο πλήρες

Γάλα φρέσκο με χαμηλά λιπαρά

Γάλα εβαπορέ

Γιαούρτι από γάλα αγελάδος χωρίς γεύσεις

Γιαούρτι από γάλα αγελάδος χωρίς γεύσεις με χαμηλά λιπαρά

Χυμός τομάτας διατηρημένος

Κατεψυγμένα λαχανικά (τουλάχιστον δύο από αρακά, μπάμιες και φασολάκια)

Από αυτήν την υποχρέωση εξαιρούνται οι επιχειρήσεις που δεν διαθέτουν στο καταναλωτικό κοινό προϊόντα επώνυμης ετικέτας στην αντίστοιχη κατηγορία. Επισημαίνεται ότι για όλες τις κατηγορίες προϊόντων που περιλαμβάνονται στο «Καλάθι του Νοικοκυριού» και το «Καλάθι των Μαθητών» ισχύει ήδη η διάταξη του Νόμου 5045/2023, με βάση την οποία επιβάλλεται πλαφόν στο περιθώριο μικτού κέρδους ανά μονάδα στα επίπεδα προ της 31ης Δεκεμβρίου 2021.

