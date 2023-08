Κοινωνία

Επίορκος αστυνομικός: Πήρε προθεσμία για να απολογηθεί

Κρατείται ο γιος του, ενώ ο ίδιος πήρε προθεσμία για να απολογηθεί.

Στον ανακριτή Χανίων προκειμένου να απολογηθεί, οδηγήθηκε το πρωί ο 53χρονος αξιωματικός της ΕΛ.ΑΣ, που συνελήφθη την Κυριακή στα Χανιά για δωροδοκία και εκβιασμό.

Παράλληλα, ενώπιον του ανακριτή, βρέθηκε και ο γιος του 53χρονου, επίσης αστυνομικός, που συνελήφθη μαζί με τον πατέρα του.

Ο 53χρονος ζήτησε και έλαβε προθεσμία, προκειμένου να απολογηθεί αύριο Πέμπτη, ενώ κανονικά θα απολογηθεί ο γιός του.

Η κατηγορία που βαραίνει τον αξιωματικό, όπως ανακοινώθηκε από το υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, είναι εκβίαση κατ' επάγγελμα, δωροληψία υπαλλήλου που αντίκειται στα καθήκοντά του και παράβαση καθήκοντος, ενώ ο γιός του είναι κατηγορούμενος για απλή συνέργεια σε εκβίαση.

Με απόφαση του αρχηγείου της ΕΛΑΣ οι δύο αστυνομικοί τέθηκαν σε διαθεσιμότητα, ενώ έχει διαταχθεί ΕΔΕ με σκοπό να εντοπιστούν τυχόν πειθαρχικά παραπτώματα εντός της υπηρεσίας που σχετίζονται με την υπόθεση.

