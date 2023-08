Κοινωνία

Άγιος Παντελεήμονας: Συνελήφθη 19χρονος για τον πυροβολισμό του 25χρονου (εικόνες)

Τι βρέθηκε στο σπίτι του 19χρονο μετά από έρευνα.

Συνελήφθη ο 19χρονος ημεδαπός που πυροβόλησε και έπληξε στο πόδι 25χρονο αλλοδαπό στον Άγιο Παντελεήμονα

Επίσης, εξιχνιάστηκε η διάπραξη από τον 19χρονο ληστείας υπό την απειλή μαχαιριού σε βάρος δύο 14χρονων λίγες μέρες νωρίτερα

Η ανακοίνωση της ΕΛΑΣ

"Εξιχνιάστηκε από την Υποδιεύθυνση Ασφάλειας Αθηνών της Διεύθυνσης Ασφάλειας Αττικής, η υπόθεση απόπειρας ανθρωποκτονίας 25χρονου αλλοδαπού που διαπράχθηκε βραδινές ώρες της 28-8-2023 στον Άγιο Παντελεήμονα.

Ως προς τα χρονικό της υπόθεσης, ο 19χρονος, φέροντας πυροβόλο όπλο, προσέγγισε με έτερο συγκατηγορούμενο, τον 25χρονο αλλοδαπό που βρίσκονταν στο συγκεκριμένο σημείο με φιλικό του πρόσωπο και για ασήμαντη αφορμή ενήργησε δύο πυροβολισμούς στον αέρα και στη συνέχεια στόχευσε και πυροβόλησε τον παθόντα, πλήττοντας τον στο αριστερό πόδι.

Έπειτα επιβιβάστηκαν στο αυτοκίνητο που ήταν σταθμευμένο πλησίον και διέφυγαν. Ο τραυματίας διακομίστηκε με ασθενοφόρο σε νοσοκομείο, όπου παραμένει νοσηλευόμενος. Μετά από συνεχείς αναζητήσεις στην εν λόγω περιοχή από τις περιπολούντες αστυνομικές δυνάμεις, βρέθηκε αρχικά το όχημα διαφυγής των δραστών και εν συνεχεία εντοπίστηκε από αστυνομικούς της Ομάδας ΔΙ.ΑΣ. χθες το απόγευμα ο 19χρονος ημεδαπός. Ακολούθως, προσήχθη στην Υποδιεύθυνση Ασφάλειας Αθηνών που διενεργούσε προανάκριση για το περιστατικό, ταυτοποιήθηκε η εμπλοκή του κατόπιν διασταύρωσης δεδομένων και αποδεικτικών μέσων και σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για απόπειρα ανθρωποκτονίας με πρόθεση, κατά συναυτουργία με τη χρήση πυροβόλου όπλου.

Σε έρευνα που πραγματοποιήθηκε στην οικία του βρέθηκαν και κατασχέθηκαν μεταξύ άλλων:

πιστόλι με γεμιστήρα,

πιστόλι ρέπλικα,

ξύλινο ρόπαλο,

φακός με προσαρτημένη συσκευή ηλεκτρικής εκκένωσης (TEIZER),

αναδιπλούμενος σουγιάς,

μαχαίρι και

ρουχισμός που φορούσε κατά τη διάρκεια του περιστατικού.

Επιπλέον, κατασχέθηκε το όχημα άφιξης και διαφυγής στο σημείο που εκτυλίχθηκαν τα ανωτέρω γεγονότα.

Από την περαιτέρω προανακριτική έρευνα της ανωτέρω υπηρεσίας, εξακριβώθηκε η διάπραξη ληστείας από τον 19χρονο που έλαβε χώρα βραδινές ώρες της 24/8/2023 στο Ίλιον.

Συγκεκριμένα, ο 19χρονος με τον συγκατηγορούμενο του, κινούμενοι στην ανωτέρω περιοχή με το επίμαχο αυτοκίνητο, αποβιβάστηκαν από αυτό πλησιάζοντας δύο 14χρονους που κινούνταν πεζή και με την απειλή μαχαιριού, αφαίρεσαν τα τσαντάκια που είχαν στην κατοχή τους.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στον κ. Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Αθηνών" αναφέρει η ανακοίνωση.

