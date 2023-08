Υγεία - Περιβάλλον

Χανιά - Παράνομες υιοθεσίες: Πάνω από 200 γυναίκες καλούνται σε κατάθεση

Η προκαταρκτική που ήδη «τρέχει» στόχο έχει να διερευνήσει το σκέλος της υπόθεσης που αφορά σε εικονικές ωοληψίες και εμβρυομεταφορές

Δεκάδες γυναίκες καλούνται την περίοδο αυτή να καταθέσουν στο πλαίσιο της προκαταρκτικής έρευνας που διενεργεί το Τμήμα Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Κρήτης μετά από σχετική παραγγελία του αρμόδιου Εισαγγελέα και αφορά στην πολύκροτη υπόθεση της ιδιωτικής κλινικής στα Χανιά με τη «βιομηχανοποίηση» γεννήσεων.

Η προκαταρκτική που ήδη «τρέχει» στόχο έχει να διερευνήσει το σκέλος της υπόθεσης που αφορά σε εικονικές ωοληψίες και εμβρυομεταφορές. Την ημέρα της μεγάλης αστυνομικής επιχείρησης στις εγκαταστάσεις του …φημισμένου ιδιωτικού κέντρου των Χανίων φέρεται να βρέθηκαν, μεταξύ άλλων, σημαντικά ευρήματα, με λίστες ονομάτων που δεν ήταν καταχωρισμένα στα επίσημα αρχεία.

Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι οι περιπτώσεις που ελέγχονται αφορούν γυναίκες που είχαν απευθυνθεί στην ιδιωτική κλινική για τις διαδικασίες της ωοληψίας και της εβρυομεταφοράς. Και ενώ υποβάλλονταν κανονικά σε κατάσταση μέθης για να γίνουν οι απαραίτητες ιατρικές ενέργειες, στην πραγματικότητα όλα ήταν εικονικά. Διερευνάται δηλαδή εάν τις εξαπατούσαν με αυτόν τον σκληρά ανήθικο τρόπο.

Η ΕΛ.ΑΣ εξετάζει έναν-έναν τους φακέλους αυτών των περιπτώσεων. Οι γυναίκες που θα κληθούν να δώσουν κατάθεση ξεπερνούν τις 200 και προέρχονται από διάφορες περιοχές της Κρήτης. Η όλη υπόθεση είναι πρωτόγνωρη για τα Ελληνικά χρονικά δεδομένα, την Αστυνομία, τη Δικαιοσύνη, ακόμα και για τους δικηγόρους. Είναι ταυτόχρονα πολυσύνθετη και χρειάζεται να αποκωδικοποιηθεί και να επιμεριστεί σε ενότητες ανάλογα με το πεδίο.

Στο κομμάτι των εικονικών ωοληψιών και εμβρυομεταφορών, όπως προαναφέρθηκε, βρίσκεται σε εξέλιξη προκαταρκτική έρευνα. Σε δεύτερο χρόνο το Τμήμα Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Κρήτης θα κληθεί, με την συνδρομή ειδικών πραγματογνωμόνων, να ελέγξει και το κομμάτι της κρυοσυντήρησης. Θα ερευνηθεί δηλαδή το βιολογικό υλικό που ήδη φυλάσσεται σε ειδικά μηχανήματα στις εγκαταστάσεις τις κλινικής.

Διαβεβαιώνεται, επειδή υπάρχει έκδηλη ανησυχία από ενδιαφερόμενους, ότι το υλικό που ήδη βρίσκεται στις εγκαταστάσεις της κλινικής, έχει διασφαλιστεί πλήρως, με προσωπικό ενδιαφέρον του υπουργού Υγείας κ. Μιχάλη Χρυσοχοϊδη, αλλά και της Ανεξάρτητης Αρχής. Ήδη έχουν γίνει δύο αυτοψίες στον χώρο από τα αρμόδια κλιμάκια, υπάρχει απρόσκοπτη προμήθεια αζώτου για την λειτουργία των μηχανημάτων κρυοσυντήρησης και επαρκές επιστημονικό προσωπικό. Ό,τι βιολογικό υλικό υπήρχε στην κλινική, ακριβώς στην κατάσταση που ήταν, έχει ασφαλιστεί πλήρως, από την πρώτη ημέρα κιόλας της αστυνομικής εφόδου.

Σε ό,τι αφορά στις παρένθετες μητέρες, τονίζεται, ότι για όσα ζευγάρια έτρεχε νόμιμα το πρόγραμμα μητρότητας και υπάρχει γενετική ταυτοποίηση, δεν υπάρχει κανένα απολύτως θέμα με την παραλαβή των νεογνών μετά τη γέννηση τους στο νοσοκομείο Χανίων.

Εάν τώρα προκύψει κάποιο θέμα και για παράδειγμα διαπιστωθεί διαφορετικό DNA, έστω και κατά το ήμισυ, τότε νομικά θα πρέπει να ακολουθεί άλλη διαδικασία, αυτή της αναδοχής.

Πηγή: cretalive.gr

