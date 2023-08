Life

Κιμ Γιόνγκ Ούν: η κόρη του, το “απαγορευμένο όνομα” και οι φήμες για την διαδοχή του (βίντεο)

Αχώριστοι έχουν γίνει ο ηγέτης της Βορείου Κορέας και η δεύτερη κόρη του, πληθαίνοντας τις αναφορές ότι αυτή θα τον διαδεχθεί στην ηγεσία της Βόρειας Κορέας.

Ρεπορτάζ της Ντέμυς Καραγιάννη, από το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ΑΝΤ1

Μοιάζουν σαν δύο σταγόνες βροχής… Στις τελευταίες δημόσιες εμφανίσεις του πατέρα της, βρίσκεται συνεχώς στο πλευρό του. Ο λόγος για την Κίμ Γουα Ε, την κόρη του ηγέτη της Βορείου Κορέας Κιμ Γιονγκ Ουν, η οποία έχει γίνει η σκιά του.

Φορώντας ένα λευκό σακάκι και ένα μαύρο παντελόνι συνόδευσε τον Βορειοκορεάτη ηγέτη στην επίσκεψή του στη Διοίκηση του Ναυτικού για να γιορτάσουν την Ημέρα του Ναυτικού του Λαϊκού Στρατού της Βόρειας Κορέας.

Επί τρεις γενεές, η οικογένεια των Κιμ διατηρεί την εξουσία στη Βόρεια Κορέα και, μέχρι σήμερα, τα παιδιά της δυναστείας έμεναν μακριά από τα «φώτα» της δημοσιότητας πριν αναλάβουν την ηγεσία. Όμως η κόρη του Κιμ Γιονγκ Ουν εμφανίζεται όλο και πιο συχνά στο πλευρό του, εγείροντας ερωτήματα.

Η κόρη του το συνόδευσε και στο κοινοβούλιο, όπου κάθισε στα έδρανα μαζί με τους υψηλόβαθμους αξιωματούχους και δείχνει να διαβάζει τον πύρινο λόγο του πατέρας της που κατακεραύνωσε για μια ακόμη φορά τις Ηνωμένες Πολιτείες ότι μετατρέπουν τα ύδατα κοντά στην κορεατική χερσόνησο «στα πιο ασταθή ύδατα με κίνδυνο πυρηνικού πολέμου». Βέβαια, μετά την ομιλία ακολούθησε ένας αγώνας βόλεϊ μεταξύ των ομάδων του πολεμικού ναυτικού της χώρας καθώς και μια λαμπρή δεξίωση προς τιμή του προέδρου.

Η Κιμ Γουα Ε είχε εμφανιστεί δημοσίως για πρώτη φορά τον περασμένο Νοέμβριο, σε μια δοκιμαστική εκτόξευση ενός διηπειρωτικού πυραύλου. Έκτοτε συνοδεύει τακτικά τον πατέρα της σε συναντήσεις με στρατιωτικούς επιστήμονες και επιθεωρήσεις βαλλιστικών πυραύλων.

Αξίζει να σημειωθεί ότι έχει δοθεί η εντολή να μην επιτρέπεται το όνομα Γιουα Ε, να το χρησιμοποιεί καμία άλλη γυναίκα, στη Βόρεια Κορέα, ενώ οι Αρχές της Πιονγιάνγκ υποχρέωσαν όσα κορίτσια και γυναίκες έχουν αυτό το όνομα να το αλλάξουν το συντομότερο. Εξάλλου, και για το δικό του όνομα, ο Κιμ Γιονγκ Ουν έπραξε ακριβώς το ίδιο.

Μέχρι στιγμής, τα άλλα δύο παιδιά του Κιμ δεν έχουν εμφανιστεί ποτέ δημοσίως. Ο Κιμ Γιονγκ Ουν και η Ρι Σολ Γιου φέρεται να απέκτησαν το πρώτο τους παιδί το καλοκαίρι του 2010 και το τρίτο στις αρχές του 2017

