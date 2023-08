Κοινωνία

Πνιγμός 3χρονου από σταφύλι στην Τήνο: Συγκλονίζει ο παππούς του - “Είμαστε διαλυμένοι”

Ανείπωτη τραγωδία στην Τήνο, με τον θάνατο του 3χρονου αγοριού. Πριν απο 40 ημέρες είχε πεθάνει και η γιαγιά του.

«Είμαστε, διαλυμένοι. Τώρα είμαι με δύο φίλους μου γιατί πέθανε και η γυναίκα μου πριν ένα μήνα. Την Κυριακή (σ.σ. 27.08.2023) είχαμε τα σαράντα της και τώρα έτυχε αυτό που συμβαίνει μία στο εκατομμύριο στον κόσμο. Δεν είναι κάτι που συμβαίνει συχνά. Ούτε άρρωστο ήταν, ούτε τίποτα. Η γυναίκα μου είχε πολλά προβλήματα για πολλά χρόνια, από όταν ήταν τριάντα χρόνων. Ήταν κάτι, όμως, που το ξέραμε και το παλεύαμε χρόνια, δεν ήταν κάτι ξαφνικό, μια μέρα θα ερχόταν» αναφέρει ο παππούς του 3χρονου αγοριού, λίγες ώρες μετά την τραγωδία στην Τήνο.

Το 3χρονο αγόρι έτρωγε σταφύλια μπροστά στην οικιακή βοηθό που το είδε να πνίγεται. Εκείνη ήταν που ειδοποίησε αμέσως τον πατέρα του παιδιού αλλά δεν υπήρχαν περιθώρια να προλάβουν το κακό. Ο πατέρας, που βρισκόταν στην επιχείρηση που διατηρεί, έτρεξε αμέσως στο σπίτι, πήρε το παιδί του στα χέρια και το πήγε στο αστυνομικό τμήμα του νησιού, που ήταν ακριβώς δίπλα από το σπίτι του.

Οι αστυνομικοί που ήταν εκεί προσπαθούσαν να σώσουν το παιδί, κάνοντάς του μαλάξεις και βγάζοντας δύο ρώγες σταφυλιού. Αμέσως μετά το έβαλαν στο περιπολικό και το μετέφεραν στο Κέντρο Υγείας του νησιού, όπου οι γιατροί διαπίστωσαν απλώς τον θάνατό του.

Όπως περιγράφει με τρεμάμενη φωνή ο παππούς του παιδιού στο newsit «δεν ξέρουμε ακόμη από τι ακριβώς έφυγε. Ξέρουμε απλά ότι το παιδί έτρωγε σταφύλι. Το σπίτι μας είναι κοντά στο αστυνομικό τμήμα και ο γιος μου έτρεξε και πήγε εκεί μήπως ήξερε κάποιος αστυνομικός πρώτες βοήθειες. Προσπάθησαν εκεί και μετά το πήραν με το περιπολικό στο νοσοκομείο. Το σπίτι μου είναι πάνω από του γιου μου και της οικογένειάς του, αλλά όταν έγινε εγώ ήμουν σε ένα χωριό για δουλειά. Το βράδυ ήμασταν μαζί και παίζαμε και το πρωί (σ.σ. 30.08.2023) έγιναν όλα αυτά».

Αυτή την ώρα οι γονείς του τρίχρονου αγοριού βρίσκονται στον Πειραιά για την ιατροδικαστική εξέταση του παιδιού τους, αλλά θα επιστρέψουν άμεσα στο νησί της Τήνου για την κηδεία του μικρού Ζαννάκη, η οποία θα τελεστεί σήμερα Τετάρτη (30.08.2023) στις 5 το απόγευμα.

«Μιλάω με τον γιο μου δεν θέλω τέτοια ώρα να τον βάλω να μου πει λεπτομέρειες», αναφέρει ο παππούς του άτυχου αγοριού και προσθέτει «τώρα τα παιδιά είναι και οι δύο στην Αθήνα, στον Πειραιά και θα επιστρέψουν για την κηδεία του παιδιού μας», ενώ την ίδια στιγμή όπως μας λέει «έχω και άλλο ένα εγγονάκι και προσπαθώ να είμαι καλά όσο αντέχω».

