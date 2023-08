Υγεία - Περιβάλλον

Τήνος: 3χρονο μωρό πνίγηκε με σταφύλι

Τραγικό τέλος για ένα παιδάκι τριών ετών που έχασε τη ζωή λόγω του φαγητού.

Τη ζωή του έχασε ένα παιδάκι 3 ετών στην Τήνο την ώρα του φαγητού του.

Το περιστατικό έγινε το πρωί της Τρίτης, όταν το παιδί έτρωγε με τους γονείς του σταφύλι και πνίγηκε.

Στο σημείο έφτασαν αστυνομικοί που έδωσαν τις πρώτες βοήθειες στο παιδί, βγάζοντας δύο ρόγες σταφύλι από το στόμα του. Το παιδί μεταφέρθηκε με περιπολικό στο Κέντρο Υγείας Τήνου, όπου και άφησε την τελευταία του πνοή.

Η αστυνομία διενεργεί προανάκριση, καθώς επίσης θα γίνει νεκροψία-νεκροτομή.

Πηγή: Cyclades24.gr

