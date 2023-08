Παράξενα

Μήνυσε τον σύζυγο της για βίντεο σε τρυφερές στιγμές με τον εραστή της!

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Η 43χρονη υπέβαλε μήνυση κατά του συζύγου της και ακόμη δύο ατόμων για παραβίαση προσωπικών δεδομένων!

-

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται από το απόγευμά της Τρίτης έρευνα των αστυνομικών του Α.Τ. Ιαλυσού μετά από μήνυση μιας 43χρονης Ελληνίδας για παραβίαση του νόμου περί προσωπικών δεδομένων με δράστες δύο άγνωστα άτομα και ηθικό αυτουργό τον 44χρονο σύζυγό της.

Σύμφωνα με την μήνυση που υπέβαλε η 43χρονη, την 01.30 ώρα της 29ης Αυγούστου 2023 ενώ βρισκόταν στην παραλία του Παραδεισίου στο αυτοκίνητό της και σε προσωπικές στιγμές με τον σύντροφό της εκτός γάμου, δύο άγνωστοι άνδρες τους παρακολούθησαν και τους βιντεοσκόπησαν με κινητό τηλέφωνο.

Όπως ισχυρίστηκε, το υλικό αυτό στην συνέχεια παρέδωσαν στον σύζυγό της.

Οι δράστες αναζητήθηκαν από τους αστυνομικούς του Α.Τ. Ιαλυσού.

Διενεργείται προανάκριση.

Πηγή: dimokratiki.gr

Ειδήσεις σήμερα:

Πολυτεχνειούπολη - Κατάληψη: Επέμβαση της Αστυνομίας στην Σχολή Χημικών Μηχανικών (εικόνες)