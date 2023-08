Κόσμος

Ιταλία: Πολύνεκρο σιδηροδρομικό δυστύχημα

Πέντε εργαζόμενοι του δημόσιου οργανισμού σιδηροδρόμων της Ιταλίας έχασαν τη ζωή τους, σε κατάσταση σοκ βρίσκεται οδηγός του συρμού.

Πέντε εργαζόμενοι των σιδηροδρόμων στην Ιταλία σκοτώθηκαν όταν χτυπήθηκαν από τρένο κοντά στο Τορίνο, όπως μετέδωσε με ανακοίνωσή του ο δημόσιος οργανισμός σιδηροδρόμων της Ιταλίας «Rete Ferroviaria Italiana». “Η Rfi εκφράζει βαθειά λύπη και τα συλλυπητήριά της στις οικογένειες των εργαζομένων που είναι νεκροί. Δύο εργαζόμενοι κατάφεραν να αποφύγουν το τρένο εμπορευμάτων και είναι σώοι και αβλαβείς”, σημειώνει ο οργανισμός.

Οι εργαζόμενοι επισκεύαζαν ράγες μπροστά στο σταθμό του Μπραντίτσο, επί της γραμμής η οποία συνδέει το Μιλάνο με το Τορίνο. Τα μεσάνυχτα ξαφνικά χτυπήθηκαν θανάσιμα από συρμό ρυμούλκησης άδειων βαγονιών.

Η αστυνομία ανακοίνωσε ότι το τρένο κινείτο με ταχύτητα περίπου 160 χιλιομέτρων την ώρα.

Ο οδηγός του συρμού υπέστη σοκ, του παρασχέθηκε ψυχολογική υποστήριξη και εντέλει αποδεσμεύτηκε από τις αρχές.

