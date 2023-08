Παράξενα

ΗΠΑ: Μητέρα συνελήφθη για βιασμό έφηβων διδύμων (εικόνες)

Ο ένας ανήλικος βρέθηκε κάτω από το κρεβάτι της. Πώς έφτασε στα ίχνη της γυναίκας η αστυνομία.

Μια 37χρονη μητέρα από την Βιρτζίνια των ΗΠΑ κατηγορήθηκε για σεξουαλική κακοποίση 5χρονων δίδυμων αγοριών, αφού αστυνομικοί την έπαισαν γυμνή στο σπίτι της μαζί με ένα 15χρονο αγόρι, το οποίο αγνοείτο!

Η Άσλει Γουότς συνελήφθη όταν οι αστυνομικοί πήγαν στο σπίτι της τον Ιούλιο αναζητώντας τον έφηβο.

Εκείνη τους ζήτησε να περιμένουν έξω μέχρι να βάλει τα ρούχα της.

Όταν οι αστυνομικοί σύμφωνα με το Law & Crime μπήκαν στο σπίτι, βρήκαν έναν ανήλικο που φορούσε μόνο το εσώρουχό του να κρύβεται κάτω από το κρεβάτι.

Όταν οι αστυνομικοί τον ρώτησαν αν ήταν το αγόρι που αγνοούνταν εκείνος είπε πως ήταν μαθητής της 37χρονης.

Η Άσλει Γουότς κατηγορήθηκε για συμβολή στην παραβατικότητα του ανηλίκου, αλλά τα εγκλήματά της έχουν αυξηθεί και περιλαμβάνουν τρεις κατηγορίες για ασέλγεια με ανήλικο.

Τα δίδυμα έμεναν απέναντι και ήταν φίλοι με τον γιο της Άσλει Γουότς, ο οποίος είναι περίπου στην ίδια ηλικία. Εκείνη φέρεται να άρχισε να εκμεταλλεύεται τα δύο αδέρφια για περισσότερο από ένα χρόνο πριν συλληφθεί.

Tην «έδωσε» στην αστυνομία ο γείτονας

Η αστυνομία άρχισε να ερευνά τη μητέρα δύο παιδιών όταν ένας ανώνυμος πληροφοριοδότης κατήγγειλε ότι είχε σεξουαλική σχέση με τα δυο αγόρια τον Φεβρουάριο.

Τον ίδιο μήνα, ο σύζυγος τηςείχε βρει τη γυναίκα του γυμνόστηθη στον καναπέ τους ενώ δίπλα της ήταν το ένα από τα δυο αγόρια, το οποίο «έκανε πως κοιμάται».

Όταν ρωτήθηκε από τους γονείς του, το αγόρι φέρεται να είπε ότι είχε πάει στο σπίτι της για να καπνίσει μαριχουάνα και τον πήρε ο ύπνος στον καναπέ.

Οι δύο οικογένειες διατηρούσαν στενή φιλία και μπαινόβγαιναν η μια στο σπίτι της άλλης. Οι γονείς των δίδυμων αγοριών πίστευαν ότι τα παιδιά τους βρίσκονταν συχνά στο σπίτι των Γουότς για να περνούν χρόνο με τον γιο τους.

Ωστόσο, πίσω από κλειστές πόρτες, η Άσλει Γουότς φέρεται να χειραγωγούσε σεξουαλικά και συναισθηματικά τους εφήβους, με ένα από τα αγόρια να εκμυστηρεύεται την κακοποίηση σε έναν γείτονα.

Ο γείτονας είπε ότι «ο ένας έφηβος είχε κάνει σεξ με την Άσλει Γουότς από τον Ιούνιο του 2022. Εκείνη μάλιστα σκόπευε όταν έκλεινε τα δεκαεπτά να χώριζε τον σύζυγό της για να παντρευτεί με το αγόρι».

Ο άλλος αδελφός ομολόγησε στην αστυνομία ότι η 37χρονη τον προσκαλούσε να καπνίσουν μαριχουάνα και του έδινε τα εσώρουχά της. Ισχυρίστηκε επίσης ότι τον άγγιζε ανάρμοστα, παρά τις εκκλήσεις του να σταματήσει.

Η γυναίκα αντιμετωπίζει πλέον ποινή φυλάκισης έως και 30 ετών σε περίπτωση που καταδικαστεί.

