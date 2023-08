Life

“Η Μάγισσα”: Ποια είναι η Θεοφανώ

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Η νέα συγκλονιστική σειρά σκηνοθεσίας Λευτέρη Χαρίτου αποκαλύπτεται προτού φτάσει στις μικρές μας οθόνες.

-

Η Θεοφανώ (Έλλη Τρίγγου) είναι υπηρέτρια της οικογένειας Λάσκαρη. Μια αινιγματική παρουσία που υπηρετεί με αφοσίωση και αγάπη τους αφέντες της.

Ορφανή από γονείς, εγκαταλείφθηκε ως βρέφος σε μοναστήρι κι όταν μεγάλωσε μπήκε ως υπηρέτρια στον πύργο των Λασκαραίων. Κρυφός της πόθος, ο Μάρκος, ο πρωτότοκος γιος του Μιχαήλ Λάσκαρη.

Από μικρή, είχε μια έντονη διαίσθηση και κάποια οράματα που δεν μπορούσε να ερμηνεύσει. Σύντομα, θα έρθει αντιμέτωπη με το χάρισμά της, αλλά και το παρελθόν της που αγνοούσε μέχρι τώρα.

«Η Μάγισσα», η πολυαναμενόμενη σειρά που φέρει την υπογραφή των Μελίνα Τσαμπάνη - Πέτρου Καλκόβαλη στο σενάριο και του Λευτέρη Χαρίτου στη σκηνοθεσία, έρχεται τον Σεπτέμβριο στον ΑΝΤ1.

Ειδήσεις σήμερα:

ΗΠΑ: Μητέρα συνελήφθη για βιασμό έφηβων διδύμων (εικόνες)

Champions League: Οι 32 ομάδες των ομίλων και τα γκρουπ δυναμικότητας

Μητσοτάκης: Έρευνα για την φωτιά στον Έβρο - Αυτόκλητοι σερίφηδες δεν θα γίνουν ανεκτοί