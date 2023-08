Κοινωνία

Ιερώνυμος για ταυτότητες: Να σκεφτόμαστε σοβαρά – Να έχουμε εμπιστοσύνη στην Εκκλησία

Ο προκαθήμενος της Εκκλησίας της Ελλάδος πρότεινε για ακόμη μία φορά να περιμένουμε τις θέσεις της Συνόδου

Στο ζήτημα της έκδοσης των νέων ταυτοτήτων αναφέρεται ο αρχιεπίσκοπος Αθηνών και πάσης Ελλάδος, Ιερώνυμος, προτρέποντας «να έχουμε εμπιστοσύνη στην Εκκλησία».

Ο προκαθήμενος της Ελλαδικής Εκκλησίας, ύστερα από ερώτηση δημοσιογράφων, τόνισε πως «χρειάζεται σύνεση και φρόνηση. Σκεφθείτε ότι κάποιοι από τους συνανθρώπους μας που σήμερα συνωστίζονται να εκδώσουν ταυτότητες μπορεί να ήσαν ανάμεσα σε εκείνους που διαδήλωναν εναντίον αυτών των ίδιων ταυτοτήτων επειδή δεν ανέγραψαν το θρήσκευμα. Γι’ αυτό χρειάζεται να σκεφτόμαστε σοβαρά και να μην αντιδρούμε παρορμητικά».

Παράλληλα, σημείωσε ότι «πρέπει να περιμένουμε τις αποφάσεις της Συνόδου και να εμπιστευόμαστε την Εκκλησία. Είναι πιο σημαντικό να μένουμε ενωμένοι με τις αποφάσεις της Εκκλησίας παρά προσκολλημένοι στην ατομική μας γνώμη».

Επίσης, ο αρχιεπίσκοπος πρότεινε για ακόμη μία φορά «να περιμένουμε τις θέσεις της Συνόδου και για τέτοια θέματα, με τέτοιον αντίκτυπο σε μια τέτοια εποχή. Καλούμαστε να έχουμε εμπιστοσύνη στην Εκκλησία, η οποία με σοβαρότητα, σκέψη και σοφία παίρνει τις αποφάσεις».

