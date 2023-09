Κόσμος

Βραζιλία: To ζεύγος Μπολσονάρου και το σκάνδαλο των κοσμημάτων

Είναι η πέμπτη φορά που ο πρώην ηγέτης της άκρας δεξιάς δίνει κατάθεση στην αστυνομία από τότε που εγκατέλειψε την εξουσία στα τέλη Δεκεμβρίου, μετά την ήττα του στις προεδρικές εκλογές από τον αριστερό Λουίς Ινάσιο Λούλα ντα Σίλβα.

Οπρώην πρόεδρος της Βραζιλίας Ζαΐχ Μπολσονάρου και η σύζυγός του Μισέλ έφθασαν σήμερα στην έδρα της ομοσπονδιακής αστυνομίας στη Μπραζίλια για να καταθέσουν στο πλαίσιο έρευνας για τη φερόμενη υπεξαίρεση κοσμημάτων που ήταν δώρα από ξένες χώρες.

Είναι η πέμπτη φορά που ο πρώην ηγέτης της άκρας δεξιάς δίνει κατάθεση στην αστυνομία από τότε που εγκατέλειψε την εξουσία στα τέλη Δεκεμβρίου, μετά την ήττα του στις προεδρικές εκλογές από τον αριστερό Λουίς Ινάσιο Λούλα ντα Σίλβα. Ο Μπολσονάρου, η πρώην πρώτη κυρία και έξι από τους στενούς συνεργάτες τους αναμένεται να απαντήσουν στις ερωτήσεις των αστυνομικών χωριστά και ταυτόχρονα. Ο ένας από αυτούς θα καταθέσει σε αστυνομικό τμήμα του Σάο Πάολο.

Φωτορεπόρτερ του Γαλλικού Πρακτορείου είδε την άφιξη αρκετών οχημάτων στην έδρα της ομοσπονδιακής αστυνομίας της Μπραζίλια λίγα λεπτά πριν από την προγραμματισμένη ώρα της έναρξης των καταθέσεων (11.00 τοπική ώρα, 17.00 ώρα Ελλάδας). Σύμφωνα με τα μέσα ενημέρωσης, ο Μπολσονάρου βρισκόταν σε ένα από αυτά.

Οι ερευνητές υποψιάζονται ότι το περιβάλλον του μεταπώλησε ορισμένα από τα δώρα αυτά, κυρίως ρολόγια πολυτελείας, για τον "παράνομο πλουτισμό" του πρώην αρχηγού του κράτους (2019-2022). Ο τελευταίος κινδυνεύει ως εκ τούτου με φυλάκιση για ξέπλυμα βρώμικου χρήματος και παράνομη ιδιοποίηση δημοσίας περιουσίας.

Σύμφωνα με το Ελεγκτικό Συνέδριο της Βραζιλίας, μόνο τα δώρα "ιδιαίτερα προσωπικού χαρακτήρα ή ελάχιστης χρηματικής αξίας" μπορεί να παραμείνουν στα χέρια του προέδρου της Βραζιλίας στο τέλος της θητείας του. Η ομοσπονδιακή αστυνομία αποφάσισε οι ανακρίσεις να γίνουν ταυτόχρονα, κάτι που θα μπορούσε να αναδείξει τυχόν αντιφάσεις μεταξύ των εκδοχών των προσώπων που καταθέτουν.

Το σκάνδαλο των κοσμημάτων ξέσπασε τον Μάρτιο, όταν η εφημερίδα Estado de S. Paulo αποκάλυψε ότι υψηλόβαθμοι αξιωματούχοι είχαν προσπαθήσει να περάσουν παράνομα στη Βραζιλία ένα διαμαντένιο κόσμημα που προοριζόταν για την Μισέλ Μπολσονάρου και ήταν δώρο από τη Σαουδική Αραβία, χωρίς να το δηλώσουν εκ των προτέρων.

Ωστόσο οι ερευνητές κάνουν λόγο για ενδείξεις που δείχνουν ότι πολλά άλλα δώρα που ανήκουν στο κράτος μπορεί να υπεξαιρέθηκαν, όπως για παράδειγμα ένα ρολόι Rolex που μεταπωλήθηκε στις ΗΠΑ, στη συνέχεια αγοράστηκε από έναν δικηγόρο του Μπολσονάρου. Δικαστής του ανωτάτου δικαστηρίου επέτρεψε πριν από δύο εβδομάδες την άρση του τραπεζικού απορρήτου του πρώην προέδρου και της συζύγου του για τον εντοπισμό πιθανών ύποπτων κινήσεων στους λογαριασμούς τους που συνδέονται με την υπόθεση αυτή.

Ο Μπολσονάρου είχε εξεταστεί από την ομοσπονδιακή αστυνομία στο πλαίσιο της ίδιας έρευνας τον Απρίλιο και είχε αρνηθεί οποιαδήποτε παρατυπία. Την περασμένη εβδομάδα, η Μισέλ Μπολσονάρου είχε αναφερθεί ειρωνικά στο σκάνδαλο. "Μιλούν τόσο πολύ για κοσμήματα που σύντομα θα λανσάρω τη σειρά 'Mijoux' ", είχε πει κατά τη διάρκεια εκδήλωσης του κόμματός της.

Εκτός από τις ποινικές υποθέσεις, ο Μπολσονάρου είχε προβλήματα με το ανώτατο εκλογοδικείο της Βραζιλίας, το οποίο του στέρησε το δικαίωμα του εκλέγεσθαι για οκτώ χρόνια λόγω των ψευδών ισχυρισμών που έκανε σχετικά με την ακεραιότητα των εκλογών, συγκεκριμένα για τη διασπορά ψευδών πληροφοριών για τις ηλεκτρονικές κάλπες.

