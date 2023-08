Φορολογικές δηλώσεις: Νέα παράταση λίγων ημερών στην υποβολή τους

Οικονομία

Νέα «μίνι» παράταση για τις φορολογικές δηλώσεις από το ΥΠΟΙΚ λόγω υπερφόρτωσης συστήματος

Χωρίς πρόστιμα θα μπορούν να υποβάλλουν έως τη Δευτέρα 4 Σεπτεμβρίου τη φορολογική τους δήλωση τα νομικά και φυσικά πρόσωπα που αντιμετώπισαν τεχνικά προβλήματα τις τελευταίες ώρες της υποβολής «λόγω υπερφόρτωσης του συστήματος».

Όπως ανακοινώθηκε από το υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και την ΑΑΔΕ, το ίδιο ισχύει και για τα φυσικά και νομικά πρόσωπα που θα υποβάλουν τροποποιητική δήλωση φορολογίας.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της ΑΑΔΕ, αύξηση σημειώθηκε στον συνολικό αριθμό των δηλώσεων που υποβλήθηκαν εμπρόθεσμα από τους Έλληνες φορολογούμενους έως και την 31η Αυγούστου συγκριτικά με το προηγούμενο έτος.

Συγκεκριμένα, φέτος (έως και την 31η Αυγούστου 2023) υποβλήθηκαν 6.481.302 αρχικές δηλώσεις φυσικών προσώπων, έναντι 6.399.973 πέρυσι, στην εκπνοή της προθεσμίας των εμπρόθεσμων δηλώσεων (30/08/2022), στοιχείο που επιβεβαιώνει την ευρύτερη θετική τάση προς φορολογική συμμόρφωση.

Επίσης έχουν υποβληθεί 322.169 αρχικές δηλώσεις νομικών προσώπων, έναντι 284.165 δηλώσεων, στην εκπνοή της προθεσμίας υποβολής των εμπρόθεσμων δηλώσεων (30/8/2022).

Επισημαίνεται ακόμα ότι την ψηφιακή εφαρμογή της ΑΑΔΕ, ειδικά για την ηλεκτρονική υποβολή των φορολογικών δηλώσεων εισοδήματος επισκέφθηκαν 6.885.595 φορολογούμενοι.

