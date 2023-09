Οικονομία

Πυροσβέστες: Έκτακτο επίδομα και αύξηση μισθού

Τι αναφέρει ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος για το έκτακτο βοήθημα που θα δοθεί στους πυροσβεστικούς υπαλλήλους και τις αλλαγές στην μισθοδοσία τους.

Έκτακτα επιδόματα πρόκειται να δώσει η κυβέρνηση στους εργαζόμενους του Πυροσβεστικού Σώματος, όπως αποκάλυψε την Παρασκευή μιλώντας στο ACTION24, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης.

Ο κ. Μαρινάκης σημείωσε επίσης ότι επίκειται και αύξηση μισθών για την ίδια επαγγελματική κατηγορία, καθώς «η Πολιτεία θέλει να στηρίξει τους ανθρώπους της πρώτης γραμμής», όπως ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ο Παύλος Μαρινάκης αναλυτικά εξήγησε: «Τη συνολική εικόνα της οικονομικής πολιτικής θα την ακούσουμε από τον πρωθυπουργό», παραπέμποντας σαφώς σε όσα θα ανακοινωθούν στην επικείμενη ΔΕΘ από τις 9 μέχρι τις 17 Σεπτεμβρίου. «Όσον αφορά όμως τους πυροσβέστες, η κυβέρνηση έχει αποδείξει ότι δεν θα τους αφήσει έτσι. Όπως συνέβη από το 2019 μέχρι και τώρα, όσοι δίνουν τη μάχη στην πρώτη γραμμή όπως έγινε με τους υγειονομικούς, θα στηρίζονται από την Πολιτεία και όχι μόνο με έκτακτα επιδόματα αλλά και με αυξήσεις στους μισθούς. Απόλυτη προτεραιότητα είναι η προστασία της ανθρώπινης ζωής. Σε επίπεδο εκτάσεων είναι η δυσκολότερη χρονιά, από τότε που μετράει η Πολιτική Προστασία το επίπεδο επικινδυνότητας, όμως ειδικά φέτος, η προστασία της ανθρώπινης ζωής, ήταν είναι και παραμένει στον πυρήνα της αντιμετώπισης αυτού του μηχανισμού».

