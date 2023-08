Κοινωνία

Φωτιές: Δίχως τέλος ο εφιάλτης στον Έβρο - Μάχη με 68 μέτωπα σε όλη τη χώρα

Μήνυμα του 112 στους κατοίκους του Σουφλίου να είναι σε ετοιμότητα. Συνεχίζει να επιχειρεί η Πυροσβεστική στην Πάρνηθα. Συνδρομή από εννέα χώρες

Μεταξύ των περιοχών Σουφλί, Κορνοφωλιά, Δαδιά, Κοτρωνιά, Σιδηρώ και Γιαννούλη συνεχίζουν να επιχειρούν οι δυνάμεις της Πυροσβεστικής στην πυρκαγιά στον Έβρο.

Συνολικά 68 πυρκαγιές αντιμετωπίζουν σε όλη την επικράτεια, ενώ το τελευταίο εικοσιτετράωρο εκδηλώθηκαν 32 νέες δασικές πυρκαγιές, οι περισσότερες εκ των οποίων αντιμετωπίστηκαν άμεσα, στο αρχικό τους στάδιο, όπως αναφέρει ενημέρωση της πυροσβεστικής.

?? 32 δασικές ?? πυρκαγιές εκδηλώθηκαν το τελευταίο 24ωρο

?? https://t.co/Vi6SKWGcWl pic.twitter.com/Yxh06HkPIw — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) August 31, 2023

Ειδικότερα:

Στην Πάρνηθα συνεχίζουν να επιχειρούν πυροσβεστικές δυνάμεις, κυρίως στη νοτιοδυτική πλευρά της, κοντά στο Φρούριο της Φυλής.

συνεχίζουν να επιχειρούν πυροσβεστικές δυνάμεις, κυρίως στη νοτιοδυτική πλευρά της, κοντά στο Φρούριο της Φυλής. Στον Έβρο οι πυροσβεστικές δυνάμεις επιχειρούν κυρίως μεταξύ των περιοχών Σουφλί, Κορνοφωλιά, Δαδιά, Κοτρωνιά, Σιδηρώ και Γιαννούλη. Μάλιστα, όπως και χθες το βράδυ έτσι και σήμερα ήχησε το 112 για τους κατοίκους του Σουφλίου ώστε να «παραμένουν σε ετοιμότητα» και να «ακολουθούν τις οδηγίες των Αρχών».

?? Ενεργοποίηση 1??1??2??



?? #Σουφλί



?? Δασική πυρκαγιά ??στην περιοχή σας



? Παραμείνετε σε ετοιμότητα



!? Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών



?? https://t.co/kexUnlnGMV@pyrosvestiki@hellenicpolice

— 112 Greece (@112Greece) August 31, 2023

Στο Τσικράκι Φαρσάλων συνεχίζουν να επιχειρούν πυροσβεστικές δυνάμεις, αντιμετωπίζοντας διάσπαρτες εστίες.

Στην Κορώνα Κιλκίς επιχειρούν 26 πυροσβέστες με 11 οχήματα και ένα ελικόπτερο. Συνδρομή παρέχουν υδροφόρες ΟΤΑ και μηχανήματα έργου.

επιχειρούν 26 πυροσβέστες με 11 οχήματα και ένα ελικόπτερο. Συνδρομή παρέχουν υδροφόρες ΟΤΑ και μηχανήματα έργου. Στην Ασπροπουλιά Μεσσηνίας, εστάλη μήνυμα από το 112 προς τους κατοίκους της περιοχής Ασπροπουλιά , προκειμένου να απομακρυνθούν προς την Καλαμάτα Μεσσηνίας. Στην πυρκαγιά επιχειρούν 54 πυροσβέστες με 3 ομάδες πεζοπόρων τμημάτων, 12 οχήματα, 9 αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο. Συνδρομή παρέχουν εθελοντές πυροσβέστες, καθώς και από υδροφόρες και μηχανήματα έργου.

, προκειμένου να απομακρυνθούν προς την Καλαμάτα Μεσσηνίας. Στην πυρκαγιά επιχειρούν 54 πυροσβέστες με 3 ομάδες πεζοπόρων τμημάτων, 12 οχήματα, 9 αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο. Συνδρομή παρέχουν εθελοντές πυροσβέστες, καθώς και από υδροφόρες και μηχανήματα έργου. Στο Γεράκι Ηλείας επιχειρούν 45 πυροσβέστες με 3 ομάδες πεζοπόρων τμημάτων, 12 οχήματα, δύο αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο. Συνδρομή παρέχεται από υδροφόρες ΟΤΑ και μηχανήματα έργου.

Επιπλέον, συνδρομή στην αντιμετώπιση των πυρκαγιών παρέχουν ο Ευρωπαϊκός Μηχανισμός Πολιτικής Προστασίας με δυνάμεις από Γαλλία, Ισπανία, Κύπρο, Ρουμανία, Τσεχία, Βουλγαρία, Σλοβακία, Αλβανία και Σερβία.

Επίσης, συνδρομή παρέχουν μεγάλος αριθμός εθελοντών πυροσβεστών, δυνάμεις που έχουν διαθέσει το Γενικό Επιτελείο Εθνικής 'Αμυνας και η Ελληνική Αστυνομία, καθώς υδροφόρες και μηχανήματα έργου των Περιφερειών.

Τα κατά τόπους ανακριτικά γραφεία, καθώς και κλιμάκια της διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (Δ.Α.Ε.Ε.) διερευνούν τα αίτια εκδήλωσης των πυρκαγιών.

Για αύριο Παρασκευή παραμένει υψηλός ο κίνδυνος πυρκαγιάς σε πολλές περιοχές της χώρας. Σε γενική επιφυλακή παραμένει το προσωπικό των Πυροσβεστικών Υπηρεσιών της επικράτειας, προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι αυξημένες υπηρεσιακές απαιτήσεις που έχουν προκύψει λόγω του μεγάλου αριθμού πυρκαγιών, ενώ συνεχίζονται οι περιπολίες εναέριας επιτήρησης, καθώς και περιπολίες από πυροσβεστικές, αστυνομικές και στρατιωτικές δυνάμεις.

Τέλος, το Πυροσβεστικό Σώμα καλεί όλους τους πολίτες, να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και σε περίπτωση πυρκαγιάς, για τη δική τους ασφάλεια, να ακολουθούν πιστά τις υποδείξεις των αρμόδιων Αρχών.

