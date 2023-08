Κοινωνία

Φωτιά στον Έβρο: Μήνυμα 112 σε Δαδιά και Σουφλί, οι άνεμοι συντηρούν τον εφιάλτη

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Προειδοποιητικό μήνυμα εστάλη στους κατοίκους των δύο περιοχών. Τι λέει ο εκπρόσωπος της Πυροσβεστικής για τις δυσκολίες της επιχείρησης κατάσβεσης και την μεγάλη διεθνή αποστολή που επιχειρεί στην Ελλάδα.

-

Μάχη με τις αναζωπυρώσεις συνεχίζουν να δίνουν οι δυνάμεις της Πυροσβεστικής στην ευρύτερη περιοχή του Έβρου.

Οι πυροσβεστικές δυνάμεις αντιμετωπίζουν 81 πυρκαγιές σε όλη την επικράτεια, ενώ το τελευταίο εικοσιτετράωρο εκδηλώθηκαν 47 νέες δασικές πυρκαγιές, οι περισσότερες εκ των οποίων, σύμφωνα με ενημέρωση της Πυροσβεστικής, αντιμετωπίστηκαν άμεσα, στο αρχικό τους στάδιο.

Προειδοποιητικό μήνυμα του 112 εστάλη τη νύχτα στους κατοίκους της Δαδιάς και του Σουφλίου ώστε να παραμείνουν σε ετοιμότητα λόγω της δασικής πυρκαγιάς που είναι σε εξέλιξη. Συγκεκριμένα το μήνυμα αναφέρει: « Σε εξέλιξη δασική πυρκαγιά στην περιοχή σας. Παραμείνετε σε ετοιμότητα. Ακολουθείτε τις οδηγίες των αρχών».

Λόγω αναζωπυρώσεων που εκδηλώθηκαν στην ευρύτερη περιοχή, την Τετάρτη 30/08 στις 14:15, εστάλη μήνυμα από το 112 προς τους κατοίκους της περιοχής Γιαννούλη, προκειμένου να απομακρυνθούν προς την περιοχή Σουφλί Έβρου και στις 14:19, εστάλη μήνυμα από το 112 προς τους κατοίκους της περιοχής Σιδηρώ, προκειμένου να απομακρυνθούν προς την περιοχή Μέγα Δέρειο Έβρου.

Στην Πάρνηθα επιχειρούν ισχυρές δυνάμεις και αντιμετωπίζουν αναζωπυρώσεις, κυρίως στη νοτιοδυτική πλευρά της, κοντά στο Φρούριο της Φυλής.

Στο Τσικράκι Φαρσάλων επιχειρούν 45 πυροσβέστες με 4 ομάδες πεζοπόρων τμημάτων, 9 οχήματα, 5 αεροσκάφη και δύο ελικόπτερα. Συνδρομή παρέχουν υδροφόρες ΟΤΑ και μηχανήματα έργου.

Μεγάλη ευρωπαϊκή συνδρομή

Συνδρομή στην αντιμετώπιση των πυρκαγιών παρέχουν ο Ευρωπαϊκός Μηχανισμός Πολιτικής Προστασίας με δυνάμεις από Γαλλία (δύο αεροσκάφη που επιχείρησαν στην Αλεξανδρούπολη), Γερμανία (δύο αεροσκάφη που επιχείρησαν στην Αλεξανδρούπολη), Ισπανία (δύο αεροσκάφη που επιχείρησαν στην Κοτρωνιά Έβρου), Κύπρο (30 πυροσβέστες που επιχειρούν στις Τρείς Βρύσες Έβρου), Ρουμανία (52 πυροσβέστες με 10 οχήματα που επιχειρούν στα μεταλλεία Κίρκης, στην Αλεξανδρούπολη), Τσεχία (35 πυροσβέστες με 6 οχήματα που επιχειρούν στην Κοτρωνιά Έβρου), Βουλγαρία (36 πυροσβέστες με 4 οχήματα που επιχειρούν στην περιοχή Λεπτοκαρυά Έβρου), Σλοβακία (39 πυροσβέστες με 10 οχήματα που επιχειρούν στην περιοχή Λύρα Έβρου), καθώς και μέσω διακρατικής συμφωνίας από Αλβανία (46 πυροσβέστες με 5 οχήματα που επιχειρούν στην Κοτρωνιά Έβρου) και από Σερβία (30 άτομα πεζοπόρο τμήμα που επιχειρούν στο Παπίκιο Κομοτηνής).

Επίσης, συνδρομή παρέχουν μεγάλος αριθμός εθελοντών πυροσβεστών, δυνάμεις που έχουν διαθέσει το Γενικό Επιτελείο Εθνικής 'Αμυνας και η Ελληνική Αστυνομία, καθώς υδροφόρες και μηχανήματα έργου των Περιφερειών.

Τα κατά τόπους ανακριτικά γραφεία, καθώς και κλιμάκια της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (ΔΑΕΕ) διερευνούν τα αίτια εκδήλωσης των πυρκαγιών.

Για σήμερα Πέμπτη παραμένει υψηλός ο κίνδυνος πυρκαγιάς σε πολλές περιοχές της χώρας.

Σε γενική επιφυλακή παραμένει το προσωπικό των Πυροσβεστικών Υπηρεσιών της επικράτειας προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι αυξημένες υπηρεσιακές απαιτήσεις που έχουν προκύψει λόγω του μεγάλου αριθμού πυρκαγιών, ενώ συνεχίζονται οι περιπολίες εναέριας επιτήρησης, καθώς και περιπολίες από πυροσβεστικές, αστυνομικές και στρατιωτικές δυνάμεις.

Τέλος, το Πυροσβεστικό Σώμα καλεί όλους τους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και σε περίπτωση πυρκαγιάς, για τη δική τους ασφάλεια, να ακολουθούν πιστά τις υποδείξεις των αρμόδιων Αρχών.

Μιλώντας στον ΑΝΤ1 και στην εκπομπή «Καλοκαίρι Μαζί», ο εκπρόσωπος Τύπου της Πυροσβεστικής, Γιάννης Αρτοποιός, είπε ότι στον Έβρο είναι «δύσκολη η κατάσταση. Το βράδυ δόθηκε μήνυμα μέσω του 112 στους κατοίκους της Δαδιάς και του Σουφλίου. Οι άνεμοι δημιουργούν νέα δεδομένα».

«Επιχειρεί μια από τις μεγαλύτερες αποστολές της ΕΕ προς μια χώρα, λόγω των διεθνών συνθηκών που επικρατούν. Έχουν έρθει 12 αεροσκάφη, 1 ελικόπτερο και περισσότεροι από 400 πυροσβέστες με υδροφόρα οχήματα», σημείωσε για την διεθνή βοήθεια.

Ο κ. Αρτοποιός επεσήμανε ότι «Το συμβάν αυτό σε τέτοιο οικοσύστημα με τέτοιους ανέμους είναι εξαιρετικά δύσκολο. Δεν είναι δεο0δμένο πως λόγω του δύσβατου της περιοχής τα εναέρια μέσα κάνουν καλύτερη δουλειά, αλλά χρειάζονται οι επίγειες δυνάμεις. Φυσάει με ριπές ένας δυτικός άνεμος που πάει την φωτιά προς τις ανατολικές περιοχές για τις οποίες υπάρχει πλέον ένας ορατός κίνδυνος».

«Όσο θέλει ο πυροσβέστης να σβήσει αυτή η φωτιά, δεν θέλει κανένας άλλος», τόνισε ο κ. Αρτοποιός.

,

Ειδήσεις σήμερα:

Καιρός: Νεφώσεις και βροχές την Πέμπτη

Rapid test δωρεάν την Πέμπτη σε 186 σημεία

Πυρόπληκτοι: Τα “κόκκινα” κτήρια και το σχέδιο φιλοξενίας πολιτών