Φάρσαλα: Φωτιά στην Σκοπιά (εικόνες)

απο ξηράς και αέρος κινητοποιήθηκαν άμεσα δυνάμεις πυρόσβεσεις, για να μην πάρει διαστάσεις το πύρινο μέτωπο.

Φωτιά ξέσπασε περίπου στις 3 το μεσημέρι, νοτιοανατολικά της Σκοπιάς Φαρσάλων.

Η πυρκαγιά ξέσπασε σε δασική έκταση στην θέση Τσικράκι, στα όρια Λάρισας – Φθιώτιδας – Μαγνησίας, από την πλευρά της Λάρισας.

Για την κατάσβεσή της κινητοποιήθηκαν επίγειες και εναέριες δυνάμεις της Πυροσβεστικής, από τα Φάρσαλα και τις γύρω περιοχές.

Στο σημείο ξεκίνησαν άμεσα ρίψεις νερού από άερος Canadair, PZL και ελικόπτερα Erickson.

Στην περιοχή πνέουν νοτιοδυτικοί άνεμοι εντάσεως 4 μποφόρ.

