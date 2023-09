Οικονομία

ΕΦΚΑ - Ρύθμιση οφειλών: “Χάθηκε” ο ένας διακανονισμός

Αποκαλυπτικά στοιχεία του ΚΕΑΟ για την εκτίναξη των ληξιπρόθεσμων οφειλών. Ποιοι αποχώρησαν και από ποιες ρυθμίσεις. Πόσες ήταν οι εισπράξεις του τριμήνου.

Οι ρυθμίσεις οφειλών προς τον ΕΦΚΑ, ακόμη και οι πλέον ευνοϊκές, δεν έχουν την αναμενόμενη ανταπόκριση, με αποτέλεσμα, τα χρέη στο Κέντρο Είσπραξης Ασφαλιστικών Οφειλών (ΚΕΑΟ) ολοένα και να αυξάνονται.

Είναι χαρακτηριστικό ότι στο σύνολο όλων των τρεχουσών οφειλών, ενώ αρχικά εντάχθηκαν συνολικά 1,8 εκατ. οφειλέτες, τελικά συνεχίζουν να τις εξυπηρετούν, ή τις έχουν αποπληρώσει, μόλις οι μισοί.

Μάλιστα, οι συνεπείς οφειλέτες είναι αυτοί με τις χαμηλότερες οφειλές. Γεγονός που σύμφωνα με τους ειδικούς δείχνει αφενός την αδυναμία των οφειλετών να αντεπεξέλθουν ακόμη και στους πιο ευνοϊκούς διακανονισμούς, όταν το χρέος είναι μεγάλο, αφετέρου την «πρακτική» που ακολουθούν ορισμένοι στρατηγικοί κακοπληρωτές, να εντάσσονται σε ρυθμίσεις προκειμένου να λάβουν, για παράδειγμα, ασφαλιστική ενημερότητα και στη συνέχεια να σταματούν να τις εξυπηρετούν.

Έτσι, στο τέλος Ιουνίου, σύμφωνα με την τριμηνιαία έκθεση του Κέντρου Είσπραξης Ασφαλιστικών Οφειλών (ΚΕΑΟ), σε σύνολο 1,8 ρυθμίσεων για συνολικά 24 δισ. ευρώ, παραμένουν ενεργές ή έχουν ολοκληρωθεί οι 938.800, για οφειλές ύψους 7,22 δισ. ευρώ.

Συνολικά, τα χρέη εκτινάχθηκαν για ένα ακόμη τρίμηνο κατά 618,17 εκατ. ευρώ, φθάνοντας στο τέλος Ιουνίου τα 46,5 δισ. ευρώ. Βέβαια, οι νέες οφειλές που δημιουργήθηκαν κατά το πρώτο 6μηνο του 2023 ανέρχονται σε μόλις 24,5 εκατ. ευρώ και αφορούν περίπου 51.000 νέους οφειλέτες.

Αναλυτικά, στο τέλος Ιουνίου, όταν και έμεναν μόλις λίγες ημέρες για την επανένταξη σε παλαιές ρυθμίσεις, οι ενεργές και ολοκληρωμένες ρυθμίσεις στο ΚΕΑΟ ήταν 938.800 για οφειλές ύψους 7,22 δισ. ευρώ. Είναι μάλιστα χαρακτηριστικό ότι σε σύνολο 946.800 ρυθμίσεων για ποσό 10,48 δισ. ευρώ, στο πλαίσιο της πάγιας ρύθμισης των 12 ή 24 δόσεων που ισχύει από το 2013, έχουν χαθεί 473.996 ρυθμίσεις για ποσό 8,7 δισ. ευρώ.

Οι 120 δόσεις του 2019, με την αρχική μεγάλη ανταπόκριση καθώς εντάχθηκαν συνολικά 603.651 οφειλέτες συνολικού χρέους 5,52 δισ. ευρώ, πλέον την εξυπηρετούν 167.508, με ρυθμισμένο ποσό 1,9 δισ. ευρώ, ενώ άλλες 163.598 έχουν ολοκληρωθεί, με το ΚΕΑΟ να εισπράττει 637,9 εκατ. ευρώ.

Η ρύθμιση των 100 δόσεων του 2015 με τους 118.518 συμμετέχοντες που θέλησαν να ρυθμίσουν 3,8 δισ. ευρώ, έχει απώλειες συνολικά 74.564 οφειλετών, για ποσό 2,9 δισ. ευρώ.

Η ρύθμιση των 72 δόσεων, του 2021, είχε μικρότερη συμμετοχή, με 62.291 συμμετέχοντες που ήθελαν να ρυθμίσουν 708,5 εκατ. ευρώ. Ήδη, βέβαια, έχουν φύγει 18.586 που δεν κατάφεραν να εξυπηρετούν τους όρους της ρύθμισης.

Τέλος, στη ρύθμιση για τα χρέη της ενεργειακής κρίσης, του 2023, με χαμηλή συμμετοχή, συνολικά 34.264 οφειλετών με χρέη 434,59 εκατ. ευρώ, έχουν απομείνει 22.110 οφειλέτες με 346,9 εκατ. ευρώ, ενώ 1.704 έχουν ήδη ολοκληρώσει τη ρύθμιση οφειλών ύψους 1,97 εκατ. ευρώ.

Όπως γράφει το Euro2day.gr, oι εισπράξεις του ΚΕΑΟ, εντός του β’ τριμήνου (Απρίλιος - Ιούνιος 2023) ανέρχονται σε περίπου 393 εκατ. ευρώ, με ποσοστό 61% να προέρχεται από πληρωμές οφειλών που έχουν ενταχθεί σε καθεστώς ρύθμισης και 39% από καταβολές εκτός ρύθμισης, ενώ από την έναρξη της λειτουργίας του έχουν εισπραχθεί συνολικά 10 δισ. ευρώ.

