Τρίδυμα: Viral η αποκάλυψη στην γιαγιά που... τρελάθηκε! (βίντεο)

Η αποκάλυψη από την εγκυμονούσα στην γιαγιά των παιδιών ότι περιμένει όχι ένα ούτε δύο, αλλά τρία μωρά, προκάλεσε επικές αντιδράσεις που "έριξαν" το TikTok.

Σε βίντεο που κάνει τον γύρο του διαδικτύου και έχει γίνει viral στο TikTok, μια κόρη να ανακοινώνει στη μητέρα της πως θα γίνει γιαγιά.

Η εγκυμονούσε σε ένα λάπτοπ της δείχνει υπερηχογραφήματα λέγοντάς της πως περιμένει παιδί.

Καθώς όμως σκρολάρει, την ρωτάει αν παρατηρεί κάτι και τότε της αποκαλύπτει πως δεν περιμένει ένα μωρό, ούτε δίδυμα, αλλά τρίδυμα και μάλιστα όλα τους αγόρια.

Στο άκουσμα της είδησης η γιαγιά… τρελαίνεται και αρχίζει να ουρλιάζει από τη χαρά της.

Μάλιστα στο τέλος του βίντεο φαίνεται και να... αυτοχαστουκίζεται για να συνέλθει από το χαρμόσυνο άγγελμα!

