ΑΝΤ1: Ο Νίκος Χατζηνικολάου επιστρέφει στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων

Με το κύρος του παρουσιαστή, το δυνατό ρεπορτάζ και την δυεισδυτική ανάλυση των γεγονότων, το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ΑΝΤ1 θα είναι και την νέα τηλεοπτική σεζόν η «σταθερή φωνή της ενημέρωσης»

-

Με αιχμή τη δημοσιογραφική έρευνα, την ψύχραιμη παρουσίαση των γεγονότων και την ουσιαστική καταγραφή όλων των απόψεων, το Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων του ΑΝΤ1 θα είναι και τη νέα τηλεοπτική σεζόν η σταθερή φωνή της ενημέρωσης.

Από τις 11 Σεπτεμβρίου, ο Νίκος Χατζηνικολάου επιστρέφει στην παρουσίαση του Κεντρικού Δελτίου Ειδήσεων και καθημερινά στις 18:45 θα βρίσκεται εκεί που γεννιέται η είδηση. Με το κύρος, και την εμπειρία του, θα δίνει την πραγματική εικόνα της επικαιρότητας και θα αποκαλύπτει όλες τις πτυχές της ειδησεογραφίας, εντός και εκτός συνόρων, έχοντας μαζί του το ισχυρό δημοσιογραφικό και τεχνικό δυναμικό του ΑΝΤ1.

Μέσα από αποκλειστικά ρεπορτάζ, ζωντανές συνδέσεις, αποκλειστικές συνεντεύξεις και έγκριτες αναλύσεις, θα φέρνει στο προσκήνιο την ουσία των γεγονότων, την αλήθεια των πρωταγωνιστών, τον αντίκτυπο των πολιτικών και κοινωνικών εξελίξεων.

Στο Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων του ΑΝΤ1, θα παρεμβαίνουν με τα ρεπορτάζ και τα σχόλιά τους, η Κάτια Μακρή, ο Αντώνης Δελλατόλας, ο Κωνσταντίνος Φίλης, ο Τάσος Τέλλογλου και η Ελένη Βαρβιτσιώτη.

Το καθημερινό Μεσημβρινό Δελτίο Ειδήσεων, στις 13:00, θα παρουσιάζει η Μαρία Σαράφογλου και το Κεντρικό Δελτίο του Σαββατοκύριακου, στις 18:45, η Ρίτσα Μπιζόγλη.

Το Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων του ΑΝΤ1 συνεχίζει, και φέτος, δυναμικά την πορεία του, έχοντας ως πυξίδα την πολύπλευρη ενημέρωση των πολιτών. Με εγκυρότητα, μαχητικότητα, γρήγορα αντανακλαστικά θα βρίσκεται στην πρώτη γραμμή των γεγονότων, θέτοντας σε πρώτο πλάνο την αξία της πραγματικής ενημέρωσης.

ANT1NEWS: Καθημερινά στις 18:45

