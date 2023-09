Πολιτισμός

Φωτιά στον Έβρο: Προσφυγόπουλα ζωγραφίζουν τις συσκευασίες των γευμάτων πυροσβεστών

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Οι ανήλικοι στολίζουν τις συσκευασίες με φράσεις όπως «είσαι ο ήρωάς μου», «όλοι μαζί μπορούμε», «εύχομαι η φωτιά να σβήσει», «δεν είστε μόνοι σας», «θα έχουμε πάντα ο ένας τον άλλον», «σας αγαπάμε»...

-

Για τους πυροσβέστες και τους πυρόπληκτους ζωγράφισαν τα προσφυγόπουλα που ζουν στο Κέντρο Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων «Φρίξος» της ΑΡΣΙΣ - Κοινωνική Οργάνωση Υποστήριξης Νέων στην Αλεξανδρούπολη για να δηλώσουν τη συμπαράστασή τους στον δοκιμαζόμενο από τις καταστροφικές πυρκαγιές Έβρο.

Τα ασυνόδευτα παιδιά φιλοτεχνούν τις συσκευασίες των γευμάτων που ετοιμάζουν οι εθελοντές στον χώρο του Αναγνωστηρίου του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης στην Αλεξανδρούπολη, όπου η Κοινωνική Κουζίνα «Ο άλλος άνθρωπος» μαγειρεύει για πυρόπληκτους και πυροσβέστες.

Συγκεκριμένα, οι ανήλικοι στολίζουν τις συσκευασίες με φράσεις όπως «είσαι ο ήρωάς μου», «όλοι μαζί μπορούμε», «εύχομαι η φωτιά να σβήσει», «δεν είστε μόνοι σας», «θα έχουμε πάντα ο ένας τον άλλον», «σας αγαπάμε», αλλά και πολλές ευχές για ειρήνη, ενότητα, αλληλεγγύη, συνύπαρξη, αποδοχή και αγάπη.

Το Κέντρο Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων «Φρίξος» της ΑΡΣΙΣ-Κοινωνική Οργάνωση Υποστήριξης Νέων στην Αλεξανδρούπολη επιχορηγείται και λειτουργεί στο πλαίσιο του προγράμματος Ελλάδας - Ταμείο Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης (ΤΑΜΕ) της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ειδήσεις σήμερα:

Συντάξεις: αλλάζουν οι ημερομηνίες πληρωμής από το τέλος Σεπτεμβρίου

Πέθανε ο Λουντοβίκ Βατί - Ήταν μόλις 34 ετών

Πούτιν σε μαθητές: Είμαστε ανίκητοι, όπως στον Β’ Παγκόσμιο