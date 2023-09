Οικονομία

ΟΠΕΚΑ - Επίδομα ορεινών περιοχών: Άνοιξε η πλατφόρμα για τις αιτήσεις

Έως πότε θα μπορούν οι δικαιούχοι να κάνουν τις αιτήσεις τους.

Άνοιξε σήμερα, 1η Σεπτεμβρίου 2023, και είναι στη διάθεση των δικαιούχων η ψηφιακή πλατφόρμα που αφορά στη χορήγηση εισοδηματικής ενίσχυσης οικογενειών -τουλάχιστον δύο ατόμων- που διαμένουν συνεχώς σε ορεινές και μειονεκτικές περιοχές για χρονικό διάστημα τουλάχιστον δύο ετών, όπως ανακοίνωσαν το υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας και ο εποπτευόμενος Οργανισμός Προνοιακών Επιδομάτων και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΟΠΕΚΑ).

Το ποσό της ενίσχυσης είναι 600 ευρώ ετησίως, εφόσον το οικογενειακό εισόδημα του αιτούντος ανά έτος δεν υπερβαίνει τα 3.000 ευρώ ή 300 ευρώ ετησίως, εφόσον το οικογενειακό εισόδημα ανά έτος κυμαίνεται μεταξύ 3.000 έως 4.700 ευρώ.

Η ψηφιακή πλατφόρμα θα παραμείνει ανοιχτή για την υποβολή των αιτήσεων μέχρι τις 30/10/2023.

Οι πολίτες, των οποίων η αίτηση του 2022 απορρίφθηκε, πρέπει να υποβάλουν νέα αίτηση για το έτος 2023, προκειμένου να εξεταστεί κατά πόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις χορήγησης της εισοδηματικής ενίσχυσης. Οι δικαιούχοι μπορούν να ολοκληρώσουν τη διαδικασία υποβολής του αιτήματός τους και ηλεκτρονικά με τους προσωπικούς κωδικούς TAXIS.

Στη συνέχεια, θα πραγματοποιούνται αυτόματοι έλεγχοι και διασταυρώσεις στοιχείων του αιτούντος, ενώ, στο τέλος της διαδικασίας, θα αποστέλλεται στον ενδιαφερόμενο η σχετική ειδοποίηση με e-mail ή με sms. Όποιοι ωφελούμενοι θέλουν μπορούν να απευθύνονται και στο ΚΕΠ της περιοχής τους, όπου διαπιστευμένοι υπάλληλοι θα αναλαμβάνουν να διεκπεραιώσουν, αντί αυτών, το σύνολο της διαδικασίας, μέχρι την οριστική κατάθεση και τη σχετική απάντηση.

Στο πλαίσιο της ψηφιακής εφαρμογής, οι πολίτες, των οποίων η αίτηση για το 2022 εγκρίθηκε, θα κληθούν, μέσω αυτοματοποιημένων ειδοποιήσεων με e-mail και sms, να προβούν, εντός του ανωτέρω χρονικού διαστήματος, είτε με την είσοδό τους στην ηλεκτρονική διεύθυνση της εφαρμογής είτε μέσω ΚΕΠ, να συμπληρώσουν και να επικαιροποιήσουν -στην εκκρεμή αίτηση έτους 2023- τα επιπλέον αναγκαία στοιχεία για τις αυτόματες διασταυρώσεις και, κατόπιν, να τα αποθηκεύσουν, ώστε να εκτελεστούν οι απαραίτητοι αυτόματοι έλεγχοι.

Μετά την ηλεκτρονική διασταύρωση των δεδομένων από την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ), ενδέχεται, εφόσον απαιτηθεί, να κληθούν να συμπληρώσουν στην αίτηση επιπλέον στοιχεία.

Στη συνέχεια και σε κάθε περίπτωση, θα πρέπει να προβούν στην οριστικοποίηση της αίτησής τους, ώστε να θεωρηθεί εν ισχύ για το έτος 2023.

Ο σύνδεσμος της ψηφιακής πλατφόρμας για την υποβολή των αιτήσεων είναι : https://www.gov.gr/ipiresies/ugeia-kai-pronoia/epidomata/eisodematike-eniskhuse-oreinon-e-kai-meionektikon-periokhon) ή απευθείας στη διεύθυνση https://oreina.epidomata.gov.gr/). Ο σύνδεσμος είναι προσβάσιμος και μέσω του site του ΟΠΕΚΑ (opeka.gr) στο πεδίο «Οικογένειες».

