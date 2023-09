Αθλητικά

Νότιγχαμ Φόρεστ: Ο Βλαχοδήμος μετακόμισε στην Αγγλία

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Μεγάλης διάρκειας συμβόλαιο με την Νότιγχαμ Φόρεστ υπέγραψε ο Οδυσσέας Βλαχοδήμος.

-

Η Νότιγχαμ Φόρεστ υπέγραψε τον τερματοφύλακα της Εθνικής Ελλάδας, Οδυσσέα Βλαχοδήμο, από την Μπενφίκα, όπως ανακοίνωσε ο σύλλογος της Πρέμιερ Λιγκ.

Nottingham Forest is delighted to announce the signing of Odysseas Vlachodimos on a four-year deal ??#NFFC | #WelcomeOdysseas ???? pic.twitter.com/GcjphOqqrX — Nottingham Forest (@NFFC) September 1, 2023

Ο 29χρονος, ο οποίος υπήρξε από τους πρωταγωνιστές της Μπενφίκα την περασμένη σεζόν μέχρι την κατάκτηση του πορτογαλικού πρωταθλήματος, υπέγραψε τετραετές συμβόλαιο συνεργασίας με την Φόρεστ.

The full story as we #WelcomeOdysseas to Trentside ?? — Nottingham Forest (@NFFC) September 1, 2023

Ο έμπειρος τερματοφύλακας κράτησε 21 φορές ανέπαφη την εστία της Μπενφίκα σε 34 συμμετοχές στο πορτογαλικό πρωτάθλημα της περασμένης σεζόν.

Ειδήσεις σήμερα:

Νέες ταυτότητες: Οδηγός με ερωτήσεις και απαντήσεις

Διαρκές Συνέδριο ΣΥΡΙΖΑ: “τελική ευθεία” για την διαδοχή του Τσίπρα

NBA - Μπακς: Ο Άλεξ Αντετοκούνμπο υπέγραψε στα “ελάφια”