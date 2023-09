Κοινωνία

Διαφθορά στην ΕΛΑΣ: Εξιχνιάστηκαν επτά υποθέσεις σε δύο μήνες

Δείχνουμε μηδενική ανοχή σε φαινόμενα παραβατικότητας και διαφθοράς εντός της Ελληνικής Αστυνομίας δηλώνει ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη Γιάννης Οικονό.μου

Επτά υποθέσεις με εμπλεκόμενους αστυνομικούς εξιχνιάστηκαν τους τελευταίους 2 μήνες, με τον υπουργό Προστασίας του Πολίτη, Γιάννη Οικονόμου, να κάνει λόγο για «μηδενική ανοχή σε φαινόμενα παραβατικότητας και διαφθοράς εντός της Ελληνικής Αστυνομίας».

Το υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, σε ανακοίνωσή του, αναφέρει πως «η κυβέρνηση έχει ως καταστατικές της αρχές τη θεσμικότητα και την προσήλωση στη νομιμότητα, πόσο μάλλον σε ό,τι αφορά δημόσιες Αρχές. Οι πρόσφατες εξιχνιάσεις υποθέσεων, στις οποίες εμπλέκονται στελέχη της Ελληνικής Αστυνομίας, αποδεικνύουν την αταλάντευτη προσήλωση της κυβέρνησης γενικότερα και του υπουργείου Προστασίας του Πολίτη ειδικότερα στην εκρίζωση φαινομένων παραβατικότητας και διαφθοράς εντός της ΕΛΑΣ. Δεν υπάρχει η ελάχιστη ανοχή σε όποιον, έργω ή λόγω, αποπειράται να διαρρήξει την εμπιστοσύνη τόσο του πολίτη, όσο και της κοινωνίας στις Αρχές της Πολιτείας μας».

Στο πλαίσιο αυτό, τους τελευταίους δύο μήνες, έπειτα από συντονισμένες και οργανωμένες ενέργειες των αρμόδιων υπηρεσιών, προεξαρχούσης της Υπηρεσίας Εσωτερικών Υποθέσεων του υπουργείου Προστασίας του Πολίτη, έχουν εξιχνιαστεί συνολικά επτά υποθέσεις στις οποίες εμπλέκονται αστυνομικοί. Οι εμπλεκόμενοι έχουν ήδη παραπεμφθεί στην Ελληνική Δικαιοσύνη.

Ενδεικτικά, από τις έρευνες προέκυψε ότι οι εν λόγω αστυνομικοί βρέθηκαν να εμπλέκονται σε υποθέσεις εκβίασης και δωροληψίας, συμμετοχής σε εγκληματικές οργανώσεις, διακίνησης ναρκωτικών ουσιών, εμπρησμού, καθώς και παροχής υπηρεσιών ιδιωτικής φύλαξης.

Ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Γιάννης Οικονόμου, δήλωσε: «Η Ελληνική Αστυνομία, με την πολύπλευρη και αποτελεσματική δράση της, με αυταπάρνηση και υψηλή αίσθηση καθήκοντος και ευθύνης, εμπεδώνει την τάξη και την ασφάλεια σε κάθε γωνιά της Πατρίδας μας. Αποτελεί δέσμευση και προτεραιότητα μας να βελτιώσουμε την καθημερινότητα του πολίτη και να αντιμετωπίσουμε ριζικά τα φαινόμενα βίας και παραβατικότητας. Ωστόσο, όπως σε κάθε “ζωντανό οργανισμό”, έτσι και στο Σώμα της ΕΛ.ΑΣ., παρατηρούνται ενίοτε παραβατικές συμπεριφορές, οι οποίες χρήζουν ριζικής αντιμετώπισης. Τα πρόσφατα περιστατικά που εξιχνίασε η Υπηρεσία Εσωτερικών Υποθέσεων, στα οποία εμπλέκονται αστυνομικοί, καταδεικνύουν την προσήλωσή μας στην αντιμετώπιση τέτοιων φαινομένων και την αταλάντευτη πίστη μας στις αξίες και τις αρχές που ενσαρκώνουν τόσο η ελληνική Πολιτεία όσο και η Ελληνική Αστυνομία. Με αποφασιστικότητα, με προσήλωση στη νομιμότητα και την ακεραιότητα, δεν θα αφήσουμε τίποτα και κανέναν να διασαλεύσει τη λειτουργία της ΕΛΑΣ και την εμπιστοσύνη των πολιτών σε αυτήν».

