Πραξικόπημα στη Γκαμπόν: Εγκλωβισμένοι Ελληνίδα με τον γιο της μιλούν αποκλειστικά στον ΑΝΤ1 (βίντεο)

Περιγράφουν στον ΑΝΤ1 τις στιγμές αγωνίας τους.

Μία Ελληνίδα και ο 13χρονος γιος της είναι εγκλωβισμένοι στη Γκαμπόν, τα σύνορα της οποίας έκλεισαν μετά το πραξικόπημα.

«Λένε πως είναι ήρεμα, αλλά εμάς δεν μας φάνηκαν και τόσο ήρεμα. Υπήρχε πολύ στρατός με όπλα και αργότερα το βράδυ περνούσαν διάφορα οχήματα με πυροβόλα πίσω τους. Υπάρχει ο φόβος μήπως μείνουμε εγκλωβισμένοι στη χώρα. Δεν ξέρουμε για πόσο καιρό. Δεν ξέρουμε μέχρι πότε θα έχει φαγητό το ξενοδοχείο» λέει η κυρία Εύα Σπαρτάλη, μιλώντας αποκλειστικά στον ΑΝΤ1.

Η κυρία Εύα και ο γιος της είχαν πάει στη Γκαμπόν για διακοπές και επρόκειτο αύριο, Κυριακή να επιστρέψουν στην Ελλάδα, όμως όλα τα αεροδρόμια είναι κλειστά και ακυρώθηκαν όλες οι πτήσεις. «Αυτό που με φοβίζει περισσότερο είναι ότι δεν μπορούμε να γυρίσουμε πίσω στην Ελλάδα. Ο γιος μου είναι 13 χρονών, αρχίζει το σχολείο την επόμενη εβδομάδα και θα ήθελα να είμαι πίσω γι’ αυτό» λέει.

Για το θέμα ενημερώθηκε άμεσα το Υπουργείο Εξωτερικών.

«Με ανησυχεί που υπάρχει στρατός στην πόλη και παντού και ότι υπάρχει πιθανότητα να μην καταφέρω να γυρίσω στην Ελλάδα» λέει από την πλευρά του ο 13χρονος Μάξιμος.

Ο στρατηγός Μπρις Ολγκί Γκεμά, ο οποίος ανέτρεψε τον Αλί Μπονγκό Οντιμπά, θα ορκιστεί «μεταβατικός πρόεδρος» την Δευτέρα, 4 Σεπτεμβρίου, ενώπιον των δικαστών Συνταγματικού Δικαστηρίου, ανακοίνωσαν σήμερα οι πραξικοπηματίες.

Ο Γκεμά, που ανέτρεψε την Τετάρτη τον Αλί Μπονγκό κατηγορώντας τον για νοθεία στις προεδρικές εκλογές, ανακοίνωσε επίσης ότι «σταδιακά θα λειτουργήσουν μεταβατικοί θεσμοί» και υποσχέθηκε ότι η χώρα θα τηρήσει «όλες τις δεσμεύσεις της, στο εξωτερικό και το εσωτερικό».

