Κορινθιακός: Κολύμπησε 131 χλμ και κατέρριψε το παγκόσμιο ρεκόρ (εικόνες)

29χρονος κολύμπησε 131χλμ χωρίς διακοπή στον Κορινθιακό καταρρίπτοντας το παγκόσμιο ρεκόρ κολύμβησης ανοιχτής θαλάσσης.

Βέλγος βούτηξε στον Κορινθιακό και κατέρριψε το παγκόσμιο ρεκόρ κολύμβησης ανοιχτής θαλάσσης διανύοντας 131 χιλιόμετρα. Η είδηση του επιτεύγματος του Ματιέ Μπον είναι μεταξύ των βασικών θεμάτων των βελγικών μέσων ενημέρωσης.

Όπως σημειώνουν, ο Ματιέ Μπον κατέρριψε το παγκόσμιο ρεκόρ κολύμβησης στη θάλασσα χωρίς διακοπή. Ειδικότερα, σε 60 ώρες και 55 λεπτά κολύμπησε 131 χιλιόμετρα σε διαδρομή στον Κορινθιακό Κόλπο.

«Πρώτος στόχος μου είναι να σπάσω το τρέχον παγκόσμιο ρεκόρ των 125,7 χιλιομέτρων, αλλά αν πάλι νιώθω καλά μετά από αυτή την απόσταση και με ευνοήσει ο Ποσειδώνας, σκοπεύω να κολυμπήσω όσο περισσότερο μπορώ», δήλωσε ο 29χρονος πριν ξεκινήσει την προσπάθειά του.

Ο Ματιέ Μπον ξεκίνησε την Πέμπτη, μια μέρα αργότερα από αυτή που είχε προγραμματιστεί λόγω των ισχυρών ανέμων και των πολύ ψηλών κυμάτων στον Κορινθιακό.

«Ολόκληρο το σώμα του, αλλά κυρίως τα χείλη του πονούσαν πολύ λόγω του αλμυρού θαλασσινού νερού. Επιπλέον, στο τέλος υπήρχε σφοδρός άνεμος» ανέφερε η ομάδα του. «Ήταν δύσκολος τερματισμός, αλλά παρά το ταλαιπωρημένο σώμα του, ο Ματιέ συνέχισε να χαμογελά και να προχωρά» επισήμαναν.

Ο Ματιέ Μπον επέλεξε τον Κορινθιακό Κόλπο, επειδή μπορούσε να κολυμπήσει περισσότερα από 100 χιλιόμετρα σε ευθεία γραμμή, καθιστώντας τον ιδανική τοποθεσία για την πρόκληση.

Το προηγούμενο ρεκόρ κατείχε ο Νιλ 'Αγκιους από τη Μάλτα που είχε διανύσει 125,7 χιλιόμετρα.

Kαθώς το παγκόσμιο ρεκόρ του Ματιέ Μπον δεν μπορούσε να αναγνωριστεί έως ότου πατήσει το πόδι του στη στεριά, έπρεπε να διανύσει τρία χιλιόμετρα παραπάνω από όσα είχε προγραμματιστεί. Αμέσως μετά τον τερματισμό, εξετάστηκε από γιατρό.

Νωρίτερα φέτος, ο αθλητής είχε σημειώσει παγκόσμιο ρεκόρ διανύοντας με το ποδήλατο 3.619 χιλιόμετρα σε επτά ημέρες.

