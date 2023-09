Τεχνολογία - Επιστήμη

Φωτιά στον Έβρο - Copernicus: Πάνω από 935000 στρέμματα καμένης γης

Ήδη από τις 24 Αυγούστου, το Copernicus είχε υπολογίσει πως η πυρκαγιά που κατακαίει την Αλεξανδρούπολη είναι η μεγαλύτερη που έχει καταγραφεί σε ευρωπαϊκό έδαφος εδώ και χρόνια.

Δραματικά είναι τα στοιχεία για τις καμένες εκτάσεις από τη φωτιά στον Εβρο, που καίει για 16η ημέρα.

Τα νεότερα δορυφορικά δεδομένα για τη μεγαλύτερη δασική πυρκαγιά των τελευταίων πάρα πολλών ετών σε ευρωπαϊκό έδαφος στον Εβρο δόθηκαν στη δημοσιότητα από την Υπηρεσία Ταχείας Χαρτογράφησης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Copernicus δόθηκαν στη δημοσιότητα από την Υπηρεσία Ταχείας Χαρτογράφησης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Copernicus.

Όπως προκύπτει από την ανάλυση των δορυφορικών δεδομένων, η συνολική έκταση που κατέκαψε η δασική πυρκαγιά στον Εβρο, που προέκυψε από τη συνένωση των πυρκαγιών σε Αλεξανδρούπολη και Δαδιά, ξεπερνά τα 935.000 στρέμματα (έως την 02.09.2023, 11:31 τοπική ώρα).

Τα συνολικά 935.000 στρέμματα καμένης έκτασης, κατά προσέγγιση αφορούν:

440.180 στρέμματα δασικές εκτάσεις (47%).

318.700 στρέμματα θαμνώδεις εκτάσεις (34%).

81.140 στρέμματα αγροτικές εκτάσεις (9%).

Υπενθυμίζεται πως, υποκινούμενη από τους θυελλώδεις ανέμους και τον καύσωνα, η πυρκαγιά που ξεκίνησε κοντά στην πόλη της Αλεξανδρούπολης εξαπλώθηκε γρήγορα σε όλη την περιοχή του Εβρου, με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους τουλάχιστον 20 άνθρωποι.

Ηδη από τις 24 Αυγούστου, το Copernicus είχε υπολογίσει πως η πυρκαγιά που κατακαίει την Αλεξανδρούπολη είναι η μεγαλύτερη που έχει καταγραφεί σε ευρωπαϊκό έδαφος εδώ και χρόνια. Δέκα ημέρες μετά, η πυρκαγιά συνεχίζει να σαρώνει δασικές εκτάσεις.

















