Καισαριανή: Άνδρας επιτέθηκε σε κοπέλα με σύριγγα (βίντεο ντοκουμέντο)

Κάμερα ασφαλείας κατέγραψε το σοκαριστικό περιστατικό. Η καταγγελία της 26χρονης.

Μια 26χρονη κατήγγειλε στην Αστυνομία πως δέχθηκε επίθεση με σύριγγα από άγνωστο άνδρα στην περιοχή της Καισαριανής.

Ειδικότερα, σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, η επίθεση σημειώθηκε στις 29/8 στην οδό Υμηττού περίπου στις 8 το βράδυ όπου την ώρα που η 26χρονη περπατούσε στο πεζοδρόμιο ένας άγνωστος άνδρας την προσέγγισε και της πέταξε στα ρούχα της άγνωστη υγρή ουσία που βρισκόταν μέσα σε σύριγγα.

Η 26χρονη στις 31/8 πήγε στο Αστυνομικό Τμήμα Καισαριανής και κατήγγειλε την επίθεση. Σε εξέλιξη είναι οι έρευνες για τον εντοπισμό του δράστη.

