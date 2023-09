Κοινωνία

Τροχαίο στην Πέτρου Ράλλη: Νεκρός 23χρονος - Φορτηγό συγκρούστηκε με τη μοτοσικλέτα του

Ο 22χρονος δεύτερος αναβάτης της μοτοσικλέτας δίνει μάχη για να κρατηθεί στη ζωή.

Τροχαίο δυστύχημα με ένα 23χρονο νεκρό και έναν 22χρονο σοβαρά τραυματία σημειώθηκε λίγο μετά τη μία τα ξημερώματα στη λεωφόρο Πέτρου Ράλλη στον Ταύρο

Μοτοσυκλέτα στην οποία επέβαιναν δύο άτομα συγκρούστηκε με νταλίκα.

Στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ που μετέφερε τους δύο άνδρες στο νοσοκομείο.

Δυστυχώς ο ένας από τους δύο αναβάτες της μοτοσικλέτας δεν άντεξε και άφησε την τελευταία του πνοή λίγο αργότερα ενώ ο δεύτερος δίνει μάχη για να κρατηθεί στη ζωή.

Προανάκριση για τα αίτια του τροχαίου δυστυχήματος διεξάγει η Τροχαία.