Τριμερής Ελλάδας - Κύπρου - Ισραήλ: Ενέργεια και ασφάλεια ψηλά στην ατζέντα

Είναι η πρώτη Σύνοδος Κορυφής της Τριμερούς από τον Δεκέμβριο του 2021, αλλά και η πρώτη μετά τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία, η οποία οδηγεί σε αναδιάταξη των ενεργειακών προτεραιοτήτων της ΕΕ..

Μήνυμα για την εμβάθυνση και ενίσχυση της τριμερούς συνεργασίας ως τριγώνου σταθερότητας, ασφάλειας και ευημερίας στην περιοχή αναμένεται να εκπέμψει η Σύνοδος Κορυφής Ελλάδας-Κύπρου- Ισραήλ που θα πραγματοποιηθεί σήμερα στη Λευκωσία. Είναι η πρώτη Σύνοδος Κορυφής της Τριμερούς από τον Δεκέμβριο του 2021, αλλά και η πρώτη μετά τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία, η οποία οδηγεί σε αναδιάταξη των ενεργειακών προτεραιοτήτων της ΕΕ.

Όπως επισημαίνουν πηγές, ασφάλεια, άμυνα, ενέργεια, πολιτική προστασία, κλιματική κρίση, τουρισμός θα βρεθούν στην ατζέντα των συζητήσεων του Κυριάκου Μητσοτάκη, του Νίκου Χριστοδουλίδη και του Μπέντζαμιν Νετανιάχου, στην πρώτη τους συνάντηση μετά την εκλογική επικράτησή τους.

Ο πρωθυπουργός, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, αναμένεται να υπογραμμίσει την προστιθέμενη αξία του τριμερούς σχήματος και των συνεργειών που λειτουργούν προς όφελος της σταθερότητας και της ασφάλειας στην περιοχή, ενώ μπορεί να δημιουργήσει ενεργειακό διάδρομο από την Ανατολική Μεσόγειο προς την Ευρώπη. Σε αυτόν συμπεριλαμβάνεται το πρότζεκτ ηλεκτρικής διασύνδεσης EuroAsia Interconnector, (ηλεκτρική διασύνδεση Ισραήλ-Κύπρου-Ελλάδας) το οποίο θα συνδέσει τις αγορές ηλεκτρικής ενέργειας του Ισραήλ με την Ευρώπη.

Θα συζητηθεί ακόμη το σχήμα συνεργασίας 3+1 (Ελλάδα-Κύπρος-Ισραήλ + ΗΠΑ)

Η Τριμερής Σύνοδος είχε προγραμματιστεί για τον περασμένο Ιούλιο, αλλά αναβλήθηκε λόγω επέμβασης στην οποία υποβλήθηκε ο Ισραηλινός πρωθυπουργός. Πριν την έναρξή της ο πρωθυπουργός θα έχει κατ' ιδίαν συνάντηση με τον Νίκο Χριστοδουλίδη. Στη συνέχεια θα συναντηθεί με τον πρωθυπουργό του Ισραήλ Μπέντζαμιν Νετανιάχου για μια συνολική επισκόπηση των διμερών σχέσεων με έμφαση στην αμυντική συνεργασία. Θα ακολουθήσει συνάντηση των τριών ηγετών και η Ολομέλεια της Τριμερούς Συνόδου.

