Σπανάκης: Το εργασιακό νομοσχέδιο ενισχύει την εργασία και προστατεύει τις εργασιακές σχέσεις (βίντεο)

Τι ανέφερε για συνταξιούχους, ψηφιακή κάρτα εργασίας και ξεπάγωμα τριετίας.

«Το εργασιακό νομοσχέδιο που είναι σε διαβούλευση ενισχύει την εργασία, προστατεύει τις εργασιακές σχέσεις και ενσωματώνει μια συγκεκριμένη οδηγία στην ελληνική νομοθεσία», δήλωσε μεταξύ άλλων στο "Καλοκαίρι Μαζί" ο υφυπουργός Εργασίας, Βασίλης Σπανάκης.

Είπε πως η ψηφιακή κάρτα φέρνει έλεγχο, εξασφαλίζει τις υπερωρίες του εργαζόμενου και καταπολεμά την μαύρη εργασία

"Η ψηφιακή κάρτα εξασφαλίζει τις υπερωρίες του εργαζόμενου και καταπολεμά τη μαύρη εργασία. Διασφαλίζουμε και εξασφαλίζουμε την 11ωρη ανάπαυση ανά μερα, επίσης ερχόμαστε και φέρνουμε μια διάταξη όπου φέρνουμε τη δοκιμαστική περίοδο. Σήμερα ένας εργαζόμενος μπορεί να απολυθεί μέσα στο χρόνο χωρίς αποζημίωση, τώρα λέμε ότι υπάρχει 6μηνη δοκιμαστική περίοδο που μετά από αυτή την περίοδο ο εργαζόμενος μπαίνει κανονικά στη ροή της επιχείρησης. Δεν μπορεί εύκολα μετά κάποιος να την απολύσει γιατί με την εξάμηνη δοκιμαστική πρέπει να έχει αιτιολογημένη άποψη για να μπορέσει κάποιος να τον απολύσει άρα το 12μηνο στην ουσία γίνεται 6μηνο.Τόνισε πως το νομοσχέδιο έχει ξεκάθαρους όρους εργασίας" ανέφερε χαρακτηριστικά.

Αναφορικά με το εργασιακό νομοσχέδιο επεσήμανε πως "το εργασιακό νομοσχέδιο που είναι σε δημόσια διαβούλευση έρχεται να ενσωματώσει μια συγκεκριμένη οδηγία στην ελληνική νομοθεσία αλλά και να απλοποιήσει ψηφιακές διαδικασίες με κύριο στόχο την ενίσχυση της εργασίας. Μια από τις προεκλογικές δεσμεύσεις μας ήταν η αύξηση των θέσεων εργασίας, η αύξηση των μισθών και οι καλύτερες δουλειές το νομοσχέδιο αυτό είναι σε αυτή την κατεύθυνση.





Έρχεται αυτό το νομοσχέδιο και δίνει τη δυνατότητα ώστε έτσι να καταπολεμήσουμε τη μαύρη εργασία αλλά και να δώσουμε τη δυνατότητα σε κάποιον να αυξήσει το εισόδημά του. Δίνουμε τη δυνατότητα δεν λέμε ότι είναι υποχρεωτικό και φυσικά μέσα από το νομοσχέδιο αυτό διασφαλίζεται και εξασφαλίζεται η 11ωρη ανάπαυση στο 24ώρο και φυσικά όλα τα εργασιακά δικαιώματα και όλες οι κατακτήσεις του παρελθόντος".

Για την ακρίβεια είπε πως είναι ένα θέμα που απασχολεί όλη την Ευρώπη και ανέφερε πως στην Ελλάδα η αντιμετώπιση της έχει γίνει με μεγαλύτερη επιτυχία σε σχέση με άλλες χώρες. Ανέφερε πως όσο συνεχίζεται η ακρίβεια, η κυβέρνηση θα λαμβάνει τα απαραίτητα μέτρα.

" Το θέμα της ακρίβειας είναι ένα θέμα και ένα πρόβλημα το οποίο απασχολεί ολόκληρη την Ευρώπη, στην Ελλάδα έχει διαπιστωθεί ότι η αντιμετώπιση της ακρίβειας έχει γίνει με μεγαλύτερη επιτυχία από τα υπόλοιπα κράτη όμως το πρόβλημα παραμένει και η κυβέρνηση έχει όλα εκείνα τα «όπλα» για να την αντιμετωπίσει και φυσικά όσο συνεχίζεται η ακρίβεια θα συνεχίζονται και τα μέτρα εκείνα τα οποία χρειάζονται. Άλλωστε, οι πολίτες στις εκλογικές αναμετρήσεις έδειξαν την εμπιστοσύνη τους στις πολιτικές της κυβέρνησης για την αντιμετώπιση της ακρίβειας" τόνισε ο Υφυπουργός.

Επιπλέον ανέφερε πως τα μέτρα που αναμένονται για τους συνταξιούχους είναι πολύ σημαντικά, τονίζοντας πως "θα υπάρξει κατάργηση της παρακράτησης του 30% των συνταξιούχων που θέλουν να εργαστούν"

Ο κ. Σπανάκης αναφέρθηκε και στο ξεπάγωμα της 3ετίας που επίσης αναμένεται στους επόμενους μήνες, ενώ υπογράμμισε πως βασικός στόχος τους αποτελεί "η ανεργία να πέσει κάτω από το 10% σε αυτή την τετραετία".

