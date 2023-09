Οικονομία

Κοινωνικός τουρισμός: Ξεκινά η αναδιανομή των αδιάθετων δελτίων

Ποιοι είναι οι δικαιούχοι. Τι πρέπει να προσέξουν

Από σήμερα, Δευτέρα, 4 Σεπτεμβρίου 2023, στις 12:00 το μεσημέρι, αρχίζει η αναδιανομή των αδιάθετων δελτίων των προγραμμάτων κοινωνικού-ιαματικού τουρισμού, εκδρομών και θεάτρου, όπως ανακοίνωσαν το υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας και ο Οργανισμός Προνοιακών Επιδομάτων και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΟΠΕΚΑ).

Δικαιούχοι στην αναδιανομή των αδιάθετων δελτίων των προγραμμάτων κοινωνικού, ιαματικού τουρισμού-εκδρομών και θεάτρου είναι:

Όλοι όσοι κληρώθηκαν και δεν παρέλαβαν τα δελτία τους, μέχρι και τις 30/8/2023.



Όλοι όσοι υπέβαλαν αίτηση συμμετοχής στα παραπάνω προγράμματα και δεν κληρώθηκαν.

Η αναδιανομή θα γίνει με σειρά προτεραιότητας προσέλευσης στα ΚΕΠ.

Τι πρέπει να προσέξουν οι δικαιούχοι

Για τα προγράμματα κοινωνικού-ιαματικού τουρισμού και εκδρομικού τουρισμού σημαντικό ρόλο παίζουν η σειρά προτίμησης και η πρώτη επιλογή στην αίτηση συμμετοχής.

Έτσι, αν κάποιος δικαιούχος είχε ως πρώτη επιλογή το πρόγραμμα του κοινωνικού τουρισμού, αλλά κληρώθηκε στο πρόγραμμα του εκδρομικού τουρισμού και δεν έχει εκτυπώσει το δελτίο του, μέχρι και τις 30/8/2023, επιτρέπεται να συμμετάσχει με σειρά προτεραιότητας στο πρόγραμμα του κοινωνικού τουρισμού.



Αν κάποιος δικαιούχος ως πρώτη επιλογή είχε το πρόγραμμα του ιαματικού τουρισμού και δεν κληρώθηκε σε κανένα τουριστικό πρόγραμμα ή κληρώθηκε στο πρόγραμμα του ιαματικού ή κοινωνικού ή εκδρομικού τουρισμού και δεν έχει εκτυπώσει, μέχρι και τις 30/8/2023 το δελτίο του, συμμετέχει με σειρά προτεραιότητας μόνο στο πρόγραμμα του ιαματικού τουρισμού.

Ωστόσο, σε περίπτωση εξαντλήσεως των δελτίων του ιαματικού τουρισμού, θα μπορεί και αυτός να συμμετέχει στον κοινωνικό τουρισμό, αν και εφόσον το είχε επιλέξει στην αίτηση συμμετοχής του.

Αντιθέτως, αν κάποιος δήλωσε στην αίτηση συμμετοχής ως πρώτη προτίμησή του το εκδρομικό πρόγραμμα και κληρώθηκε σε αυτό, ανεξαρτήτως αν έχει εκτυπώσει ή όχι το δελτίο του, δεν μπορεί να συμμετάσχει με σειρά προτεραιότητας σε κανένα άλλο πρόγραμμα, εκτός εκείνου του εκδρομικού προγράμματος.

Για να παραλάβουν οι δικαιούχοι τα αδιάθετα δελτία του κοινωνικού-ιαματικού τουρισμού, θα πρέπει να προβούν στις παρακάτω ενέργειες:

Α. Κράτηση δωματίου σε τουριστικό κατάλυμα από τον αναρτημένο στην ιστοσελίδα του ΟΠΕΚΑ www.opeka.gr/agrotiki-estia/ilektronikes_ypiresies/ κατάλογο των συμβεβλημένων τουριστικών καταλυμάτων, από το οποίο ζητείται να τους αποσταλεί επιβεβαίωση της κράτησης (π.χ. voucher).

Β. Από τις 04/09/2023, μετά τις 12:00, καταχώριση στοιχείων σχετικών με την κράτηση του δωματίου (επωνυμία καταλύματος και διάστημα διαμονής) στη σχετική ηλεκτρονική εφαρμογή, https://apps.ogaservices.gr/apps/proanaggelia, η οποία είναι διαθέσιμη στην ιστοσελίδα του ΟΠΕΚΑ www.opeka.gr από τους ίδιους τους δικαιούχους ή μέσω ΚΕΠ.

Γ. Οι δικαιούχοι θα πρέπει, μετά την καταχώριση της κράτησης του δωματίου στην ηλεκτρονική εφαρμογή του ΟΠΕΚΑ, να προσέρχονται στο ΚΕΠ αυθημερόν (μισή ώρα, μετά την καταχώριση), για να παραλάβουν τα δελτία τους. Σε διαφορετική περίπτωση, οι δικαιούχοι θα χάνουν τα δελτία τους, τα οποία θα είναι διαθέσιμα ξανά.

Οι δικαιούχοι παραλαμβάνουν δελτία, στα οποία αναγράφονται τα στοιχεία του τουριστικού καταλύματος, στο οποίο έγινε η κράτηση.

Τα δελτία ισχύουν μόνο για τα καταλύματα τα στοιχεία, των οποίων είναι προεκτυπωμένα.

Δελτία που δεν φέρουν προεκτυπωμένα τα στοιχεία της επιχείρησης, κατά την εκτύπωση από το ΚΕΠ, θεωρούνται άκυρα.

Τα δελτία είναι αυστηρώς προσωπικά και δεν επιτρέπεται να γίνεται χρήση από άλλα πρόσωπα, ακόμη και αν αυτά είναι μέλη της οικογένειας του/της δικαιούχου.

