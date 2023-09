Κοινωνία

Φωτιά στην Σταμάτα: Ρίψεις νερού και από αέρος

Άμεση είναι η κινητοποίηση επίγειων και εναέριων δυνάμεων πυρόσβεσης.

-

Πυρκαγιά ξέσπασε σε δασική έκταση στην Σταμάτα Αττικής το πρωί της Δευτέρας.

Οι πρώτες φλόγες αναπήδησαν στην διαστάυρωση των οδών Μικρας Ασίας και Παπανικολή, στην Σταμάτα.

Κινητοποιήθηκαν άμεσα επίγειες και εναέριες δυνάμεις πυρόσβεσης, ώστε να αντιμετωπιστεί το δυνατόν συντομότερα και αποτελεσματικότερα η φωτιά και να μην λάβει διαστάσεις

Ενδεικτικό της κατάστασης είναι ότι εστάλη μήνυμα του 112 προς όλους όσοι βρίσκονται στην περιοχή, ωστόσο χάρη στην έγκαιρη και δυναμική παρέμβαση των δυνάμεων πυρόσβεσης φαίνεται πως η πυρκαγιά δεν λαμβάνει διαστάσεις.

?? Ενεργοποίηση 1??1??2??



??#Αττική



?? Εάν βρίσκεστε στη #Σταμάτα παραμείνετε σε ετοιμότητα



?? Δασική πυρκαγιά στην περιοχή σας



!? Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών



?? https://t.co/kexUnlnGMV@pyrosvestiki@hellenicpolice

— 112 Greece (@112Greece) September 4, 2023

Λόγω της φωτιάς, έγινε διακοπή της κυκλοφορίας:

Στην οδό Κολοκοτρώνη από το ύψος της Λ. Πιπεροπουλου



Στην Λ. Κωνσταντινουπόλεως από το ύψος της Λ. Μαραθώνος



Στην οδό 25 ης Μαρτίου από το ύψος της Λ. Πιπεροπουλου



Στην οδό Ευξείνου Πόντου από το ύψος της Λ. Κωνσταντινουπόλεως

