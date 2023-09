Life

Ο Πάνος Καμμένος τραγουδά “Πότε θα κάνει ξαστεριά” (βίντεο)

Βίντεο με τον ίδιο να τραγουδά Ξυλούρη ανέβασε ο Πάνος Καμμένος.

Συγκεκριμένα, ο πρώην αρχηγός των ΑΝΕΛ ανέβασε στο X (πρώην Twitter) ένα βίντεο, στο οποίο φαίνεται να τραγουδά ο ίδιος ξυπόλυτος το «Πότε θα κάνει ξαστεριά», συνοδεία ακορντεόν.

Όπως είναι φυσικό, τα σχόλια κάτω από την ανάρτηση έπεσαν «βροχή».

