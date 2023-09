Κοινωνία

Φωτιά στη Σταμάτα: Σύλληψη για εμπρησμό

Ένας άνδρας συνελήφθη για εμπρησμό στη Σταμάτα. Η ανακοίνωση της Πυροσβεστικής.

Στη σύλληψη ενός άνδρα προχώρησαν οι αρμόδιες αρχές ως υπαιτίου πρόκλησης εμπρησμού από αμέλεια για τη φωτιά που ξέσπασε σήμερα σε δασική έκταση στη Σταμάτα.

Όπως αναφέρει ανακοίνωση της Πυροσβεστικής, συνελήφθη στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας, από ανακριτικούς υπαλλήλους της Δ.Α.Ε.Ε. ημεδαπός άνδρας, ως υπαίτιος πρόκλησης εμπρησμού από αμέλεια, κατά τη διάρκεια εκτέλεσης εργασιών σε δασική έκταση στη Σταμάτα του δήμου Διονύσου Αττικής.

Για το περιστατικό ενημερώθηκε σχετικώς η αρμόδια Εισαγγελική Αρχή.

