Παναθηναϊκός: “Ποδαρικό” με φιλική νίκη επί της KPKA

Όλες οι λεπτομέρειες και τα στιγμιότυπα από το φιλικό παιχνίδι που είχε προπονητικό χαρακτήρα, ανανέωσε όμως την αυτοπεποίθηση της ομάδας της Αθήνας.

Με το... δεξί ξεκίνησε ο Παναθηναϊκός νατα φιλικά της προετοιμασίας του στη Σλοβενία, επικρατώντας της ΚΡΚΑ με 91-80 στο πρώτο, καλοκαιρινό τεστ, όπου πραγματοποίησαν το ανεπίσημο ντεμπούτο τους πολλά απ’ νέα, μεγάλα μεταγραφικά αποκτήματα του «τριφυλλιού» πλην του τραυματία Μήτογλου και των διεθνών Χουάντσο Ερναγκόμεθ, Λεζόρ, Παπαπέτρου και Μωραΐτη.

Οι παίκτες του Παναθηναϊκού είχαν την ευκαιρία να «ξεμουδιάσουν» απ’ τις προπονήσεις με ένα πρώτο παιχνίδι, προπονητικού χαρακτήρα, στο οποίο έφτασαν στη νίκη, χάρις σε ένα «ξέσπασμά» τους στην τελευταία περίοδο.

Ο Εργκίν Αταμάν (ο οποίος κάθισε κανονικά στον πάγκο, παρά το γεγονός πως είχε μία μικρή, στομαχική αδιαθεσία) δοκίμασε διάφορα σχήματα και βρήκε τις λύσεις στο φινάλε απ’ τους Σλούκα και Βιλντόζα, οι οποίοι «έσπρωξαν» το «τριφύλλι» στη νίκη με ένα εντυπωσιακό επιμέρους 25-6 στο τελευταίο δεκάλεπτο.

Πρώτος σκόρερ για τους «πράσινους» ήταν ο Μπαλτσερόφσκι με 14 πόντους κι 7/7 δίποντα (6 ριμπάουντ, 2 κοψίματα), ενώ 12 πόντους (6/6 δίποντα) είχε κι ο Κώστας Αντετοκούνμπο. Στους 13 πόντους σταμάτησε ο Βιλντόζα, με 7 ασίστ, ενώ ο Σλούκας στην πρώτη ανεπίσημη εμφάνισή του με τα «πράσινα», μέτρησε 5 πόντους και 4 ασίστ.

