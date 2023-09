Οικονομία

Κακοκαιρία “Daniel”: Πού υπάρχουν διακοπές ρεύματος

Σε ποιες περιοχές υπάρχει πρόβλημα ηλεκτροδότησης. Η ανακοίνωση του ΔΕΔΔΗΕ.

Mε αφορμή την κακοκαιρία Daniel που πλήττει αρκετές περιοχές της χώρας μας, ο ΔΕΔΔΗΕ ενημερώνει το καταναλωτικό κοινό ότι αυτή την ώρα συνεχίζονται τα προβλήματα ηλεκτροδότησης κυρίως στο Βόλο, στο Πήλιο και σε άλλες περιοχές του νομού Μαγνησίας καθώς και στις Σποράδες.

Η σφοδρή κακοκαιρία και οι πρωτοφανείς βροχοπτώσεις έχουν προκαλέσει εκτεταμένες ζημιές στο δίκτυο ηλεκτροδότησης αυτών των περιοχών. Όλο το τεχνικό προσωπικό του ΔΕΔΔΗΕ αλλά και των συνεργαζόμενων εταιριών βρίσκεται από την πρώτη στιγμή σε επιφυλακή, αντιμετωπίζοντας ωστόσο πολύ μεγάλες δυσκολίες για την αποκατάσταση των ζημιών λόγω των δυσμενών συνθηκών που επικρατούν στις πληγείσες περιοχές.

Ο ΔΕΔΔΗΕ προειδοποιεί όλους τους πολίτες να μην προσεγγίζουν σε καμία περίπτωση αγωγούς, κολόνες ή άλλα στοιχεία του Δικτύου τα οποία είτε βρίσκονται στο έδαφος είτε παρουσιάζουν εμφανείς ζημιές, αλλά να ειδοποιήσουν άμεσα τις βλάβες στο 800 400 4000 ή το Αστυνομικό Τμήμα της περιοχής τους.

