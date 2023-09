Κοινωνία

Πειραιάς: Το πλήρωμα έριξε στη θάλασσα τον 36χρονο που πνίγηκε (βίντεο)

Συλλήψεις για το θάνατο του άνδρα που έπεσε από τον καταπέλτη του πλοίο στη θάλασσα, με αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή του. Σοκάρει το βίντεο από το σκηνικό.

Συνελήφθησαν ο καπετάνιος και μέλη του πληρώματος του “Blue Horizon” κατά τον απόπλου του οποίου έχασε τη ζωή του ένας άνθρωπος.

Το πλοίο έφευγε περίπου στις 21:00 από το λιμάνι του Πειραιά για το Ηράκλειο της Κρήτης και ένας επιβάτης καθυστερημένα πήδηξε στον καταπέλτη – που ακόμα ακουμπούσε στο λιμάνι – για να μπει στο πλοίο.

Τότε δύο μέλη του πληρώματος, όπως φαίνεται και στο βίντεο ντοκουμέντο, που δημοσίευσε το protothema.gr, τον έσπρωξαν και έπεσε στη θάλασσα.

Ο 36χρονος Έλληνας ανασύρθηκε νεκρός.

Το πλοίο δεν αναχώρησε έως ότου ολοκληρωθούν οι καταθέσεις των μελών του πληρώματος και των επιβατών.

Βίντεο σοκ: Το πλήρωμα έσπρωξε από το Blue Horizon στον θάνατο τον 36χρονο που σκοτώθηκε στο λιμάνι Πειραιά pic.twitter.com/FdzFTliZLg — kakajason (@kakajason50) September 5, 2023

