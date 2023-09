Υγεία - Περιβάλλον

Ανθρωποκτονία 36χρονου στον Πειραιά: Τι έδειξε η ιατροδικαστική εξέταση

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Πού οφείλεται ο θάνατος του 36χρονου επιβάτη στο λιμάνι του Πειραιά. Συνελήφθησαν 4 μέλη του πληρώματος. Το χρονικό της τραγωδίας.

-

Σε πνιγμό λόγω εισρόφησης θαλασσίου ύδατος,οφείλεται ο θάνατος του 36χρονου στο λιμάνι του Πειραιά, σύμφωνα με τα αποτελέσματα της ιατροδικαστικής εξέτασης από την Ιατροδικαστική Υπηρεσία Πειραιά. Επίσης διαπιστώθηκαν μικρές εκδορές στο κεφάλι.

Σχετικά βίντεο δείχνουν 36χρονο επιβάτη να προσπαθεί να μπει στο πλοίο αλλά απωθείται από μέλη του πληρώματος με αποτέλεσμα την πτώση του στη θάλασσα και τον τραγικό θάνατό του.

Πηγές από το λιμενικό σώμα σε ερώτηση που έγινε από το ΑΠΕ-ΜΠΕ αν υπήρχε κάποιος λιμενικός στο σημείο που σημειώθηκε το τραγικό συμβάν καθώς δεν φαίνεται και στα σχετικά βίντεο αναφέρθηκε ότι υπήρχε στέλεχο του σώματος που έκανε μέτρα τάξης αλλά όχι μπροστά στον καταπέλτη του συγκεκριμένου πλοίου καθώς είχε ολοκληρωθεί η φόρτωση των επιβατών και των οχημάτων.

Επίσης σε άλλη ερώτηση για το αν ο καταπέλτης θα έπρεπε να είναι ανοιχτός κατά την εκκίνηση της μηχανής του πλοίου τονίστηκε ότι κάτι τέτοιο δεν προβλέπεται και έχει βεβαιωθεί σχετική παράβαση από το κεντρικό λιμεναρχείο.

Στον εισαγγελέα 4 μέλη του πληρώματος του Blue Horizon

Στην εισαγγελία Πειραιά με την κατηγορία της ανθρωποκτονίας από κοινού, αναμένεται να οδηγηθούν εντός της ημέρας τα τέσσερα μέλη του πληρώματος του πλοίου Blue Horizon, μετά τον τραγικό θάνατο που βρήκε χθες ένας 36χρονος, όταν στην προσπάθειά του να επιβιβαστεί επί του πλοίου απωθήθηκε από τα μέλη του πληρώματος με αποτέλεσμα την πτώση του στη θάλασσα.

Ο υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής Μιλτιάδης Βαρβιτσιώτης, μιλώντας το πρωί στον ραδιοφωνικό σταθμό ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ 90.1 είπε ότι αισθάνεται «σοκ, φρίκη και θλίψη».

Ο κ. Βαρβιτσιώτης χαρακτήρισε την πράξη των μελών του πληρώματος «ποινικά και ηθικά καταδικαστέα», προσθέτοντας ότι «αποτελεί χυδαία προσβολή προς τους Έλληνες ναυτικούς της ελληνικής ακτοπλοΐας που δεν συνάδει με τις αρχές της ναυτοσύνης».

Επεσήμανε ακόμη ότι δεν υπάρχει αμφιβολία ότι πρόκειται για ανθρωποκτονία.

Επιπλέον, έκανε γνωστό ότι ο 36χρονος ο οποίος είχε εισιτήριο στην κατοχή του, αφού είχε επιβιβαστεί στο πλοίο, έπειτα αποβιβάστηκε για άγνωστους μέχρι στιγμής λόγους και στη συνέχεια στην προσπάθειά του να επανεπιβιβαστεί, απωθήθηκε από τα μέλη του πληρώματος με αποτέλεσμα την πτώση του στη θάλασσα και τον θάνατό του.

Η διοίκηση της Attica Group στην οποία ανήκει το πλοίο, σε ανακοίνωσή της ανέφερε ότι είναι συγκλονισμένη από το τραγικό περιστατικό που έλαβε χώρα στο λιμένα Πειραιά, ενώ δηλώνει ότι συνεργάζεται με κάθε αρμόδια Αρχή για την πλήρη διαλεύκανση του συμβάντος.

Ειδήσεις σήμερα:

Κακοκαιρία “Daniel”: Νεκρή γυναίκα στη Μαγνησία

Κεφαλονιά: Σύγκρουση εμπορικών πλοίων (βίντεο)

Κακοκαιρία “Daniel” - Βόλος: Εικόνες βιβλικής καταστροφής - Ένας νεκρός και ένας αγνοούμενος (εικόνες)