Τζο Μπάιντεν: Αντιμέτωπος με ποινική δίωξη ο γιος του Προέδρου των ΗΠΑ

Πώς οι πολιτικοί αντίπαλοι του Μπάιντεν προβάλλουν συνεχώς το γεγονός προσπαθώντας να το αξιοποιήσουν προς όφελός τους.

Ειδικός εισαγγελέας που διενεργεί έρευνα για τον γιο του αμερικανού προέδρου Τζο Μπάιντεν, τον Χάντερ Μπάιντεν, έχει την πρόθεση να τού ασκήσει δίωξη για παράνομη οπλοκατοχή, σύμφωνα με δικαστικό έγγραφο που είδε το φως της δημοσιότητας την Τετάρτη.

Ο ειδικός εισαγγελέας Ντέιβιντ Ουάις διευκρινίζει στο έγγραφο αυτό πως οι κανόνες της διαδικασίας σημαίνουν πως έχει προθεσμία ως την 29η Σεπτεμβρίου προκειμένου να ζητήσει σώμα ενόρκων να απαγγείλει κατηγορίες για την υπόθεση. Η κατηγορούσα αρχή έχει πρόθεση να το κάνει «πριν από την ημερομηνία αυτή».

Ο Χάντερ Μπάιντεν, 53 ετών, κατηγορείται για φορολογική απάτη και απόκτηση όπλου ενώ ήταν τοξικομανής.

Ο γιος του Δημοκρατικού προέδρου είχε καταλήξει τον Ιούνιο σε προκαταρκτική συμφωνία με τον εισαγγελέα Ουάις για να ομολογήσει την ενοχή του στην πολιτεία Ντέλαγουερ, από την οποία κατάγεται η οικογένεια Μπάιντεν· η συμφωνία αυτή πιθανόν θα του επέτρεπε να αποφύγει τη φυλακή και την ενδεχομένως εξαιρετικά δυσάρεστη δίκη.

Όμως τον Ιούλιο δικάστρια εξέφρασε αμφιβολίες για την εγκυρότητα της διευθέτησης, που ακυρώθηκε. Κατόπιν, ο εναγόμενος δήλωσε αθώος για την κατηγορία της φορολογικής απάτης.

Ο ειδικός εισαγγελέας ανέφερε τον Αύγουστο πως έκλεισε την έρευνα για φορολογική απάτη στην πολιτεία Ντέλαγουερ, προσθέτοντας όμως πως θα την ξανανοίξει σε άλλες πολιτείες.

Ο Χάντερ Μπάιντεν, δικηγόρος και λομπίστας, κατηγορείται για μη υποβολή φόρων το 2017 και το 2018, όταν η φορολογητέα ύλη, τα εισοδήματά του, ήταν 1,5 εκατ. δολάρια.

Για τον προκάτοχο του πατέρα του, τον Ντόναλντ Τραμπ, όπως και για πολλούς άλλους Ρεπουμπλικάνους, ο Χάντερ Μπάιντεν έχει μετατραπεί καιρό τώρα σε στόχο πρώτης γραμμής: προφανώς θεωρούν αχίλλειο πτέρνα του προέδρου τα προβλήματά του με τη δικαιοσύνη.

Κοινοβουλευτικοί της δεξιάς τού προσάπτουν κυρίως πως είχε αμφίβολης νομιμότητας δοσοληψίες στην Ουκρανία και στην Κίνα ενόσω ο Τζο Μπάιντεν ήταν αντιπρόεδρος του Μπαράκ Ομπάμα (2009-2017), κεφαλαιοποιώντας το δίκτυο επαφών και το όνομα του πατέρα του.

