15ο Greece Race for the Cure®: ΜΑΖΙ ΠΙΟ ΔΥΝΑΤΟΙ από τον καρκίνο του μαστού!

Δείτε όσα πρέπει να ξέρετε για το πώς μπορείτε να λάβετε μέρος ή να προσφέρετε εθελοντικά στον συμβολικό αγώνα στήριξης κατά του καρκίνου του μαστού.

Το Greece Race for the Cure®, ο συμβολικός αγώνας δρόμου και περίπατος ενάντια στον καρκίνο του μαστού, επιστρέφει την Κυριακή 1 Οκτωβρίου 2023.

Μπορείς να συμμετέχεις αν αγαπάς το τρέξιμο, αν σου αρέσει το περπάτημα, μα πάνω από όλα αν θέλεις να προσφέρεις στον αγώνα ενάντια στον καρκίνο του μαστού.

Γιατί το Greece Race for the Cure® είναι ένας αγώνας για όλες και όλους και ΜΑΖΙ είμαστε πιο δυνατοί από τον καρκίνο του μαστού!

Πάρε και εσύ μέρος στη διοργάνωση-θεσμό που τα τελευταία 15 χρόνια γεμίζει τους δρόμους αισιοδοξία και γιόρτασε ΜΑΖΙ μας τη ζωή.

Φέτος, η εκκίνηση του Greece Race for the Cure® θα σηματοδοτήσει παράλληλα και την έναρξη του Μήνα Οκτωβρίου, που είναι αφιερωμένος στην ενημέρωση και ευαισθητοποίηση του κοινού για τον καρκίνο του μαστού αλλά και στην υγεία κάθε γυναίκας.

Το Greece Race for the Cure® διοργανώνεται από τον Πανελλήνιο Σύλλογο Γυναικών με Καρκίνο Μαστού «Άλμα Ζωής» σε συνδιοργάνωση με τον Οργανισμό Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας Δήμου Αθηναίων (ΟΠΑΝΔΑ) και την έγκριση της οργάνωσης Think Pink Europe®.

Δήλωσε Συμμετοχή

Οι εγγραφές για το 15ο Greece Race for the Cure® πραγματοποιούνται αποκλειστικά διαδικτυακά πατώντας ΕΔΩ

Σε κάθε εγγραφή περιλαμβάνεται το συλλεκτικό t-shirt* της διοργάνωσης και chip χρονομέτρησης για τους δρομείς *(έως εξαντλήσεως των αποθεμάτων)

Πληροφορίες:

5Κ Αγώνας Δρόμου: 09:30 ΠΜ / Αντίτιμο Συμμετοχής: 10€

2Κ Περίπατος: 10:30 ΠΜ /Αντίτιμο Συμμετοχής: 8€

DIGITAL: Όπου και αν είσαι / Αντίτιμο Συμμετοχής: 8€

Παραλαβή υλικού

Μπορείτε να παραλάβετε το υλικό για τη συμμετοχή σας από το σημείο παραλαβών (Ηπείρου 11, Αθήνα, 2ος όροφος) από Δευτέρα 25/9/2023 έως Παρασκευή 29/9/2023, 10πμ-8μμ.

Υπάρχει, επίσης, δυνατότητα για αποστολή του υλικού του αγώνα, αποκλειστικά εντός Ελλάδος με χρέωση παραλήπτη.

Race Village

Το 15ο Greece Race for the Cure® ξεκινά το Σάββατο 30 Σεπτεμβρίου με δωρεάν δράσεις για μικρούς & μεγάλους. Σας περιμένουμε, 12μμ-6μμ, στον προαύλιο χώρο του Ζαππείου με sponsors’ expo, δράσεις πρόληψης και ενημέρωσης (λιπομέτρηση & συμβουλές διατροφής, ενημέρωση-εξέταση για λεμφοίδημα για γυναίκες με καρκίνο μαστού), sessions γυμναστικής (kangoo jumps, tumbao, zumba, pilates yoga), εργαστήρια για τους μικρούς μας φίλους, ήπια πεζοπορία πόλης.

Περισσότερες πληροφορίες ΕΔΩ

Γιατί αγωνιζόμαστε

ΜΑΖΙ αγωνιζόμαστε με στόχο την ενημέρωση και ευαισθητοποίηση του κοινού για τον καρκίνο του μαστού, την προαγωγή της πρόληψης και έγκαιρης διάγνωσης, την παροχή οργανωμένων προγραμμάτων ψυχοκοινωνικής υποστήριξης για ασθενείς με καρκίνο του μαστού και διεκδίκησης των δικαιωμάτων τους, τη βελτίωση της ποιότητας ζωής τους, για να νικήσουμε τον φόβο και τις προκαταλήψεις γύρω από την ασθένεια. Μάθε περισσότερα: https://greecerace.gr/giati-agonizomaste.

#GRFC2023

Χρησιμοποιώντας το hashtag της διοργάνωσης #GRFC2023 και tag @almazois δυναμώνουμε ακόμα περισσότερο τη φωνή μας ενάντια στον καρκίνο του μαστού!

Μοιράσου στα προσωπικά σου κοινωνικά δίκτυα την εμπειρία της συμμετοχής σου, προσκάλεσε τους φίλους σου να πάρουν μέρος και διάδωσε μαζί μας τα αισιόδοξα μηνύματα του αγώνα για την πρόληψη, τη θεραπεία και τη ζωή μετά τον καρκίνο του μαστού.

Η Παρασκευή Μιχαλοπούλου, Πρόεδρος του Πανελληνίου Συλλόγου Γυναικών με Καρκίνο Μαστού «Άλμα Ζωής» - Greece Race for the Cure® δηλώνει: «Φέτος, με πολλή χαρά σας προσκαλούμε στις 30 Σεπτεμβρίου και 1η Οκτωβρίου στο 15ο Greece Race for the Cure® . 15 χρόνια δίνουμε ΜΑΖΙ τον αγώνα για ενημέρωση και ευαισθητοποίηση ενάντια στον καρκίνο του μαστού. Μία ασθένεια που δεν κάνει διακρίσεις, αφορά κάθε γυναίκα ανεξάρτητα ηλικίας, τόπου διαμονής, μορφωτικού επιπέδου, οικονομικής κατάστασης. Στην Ελλάδα έχουμε κάθε χρόνο περίπου 7770 νέες διαγνώσεις, αλλά και 2330 θανάτους από καρκίνο του μαστού. Όλα αυτά τα χρόνια έχουν γίνει πολλά, αλλά είναι και πολλά ακόμα αυτά που πρέπει να γίνουν. Σε κάθε γυναίκα, σε κάθε ασθενή θα πρέπει να παρέχονται ποιοτικές υπηρεσίες περίθαλψης και φροντίδας σε όλη την πορεία της νόσου, σε Κέντρα Μαστού Ολοκληρωμένης Φροντίδας από επιστημονική ομάδα όλων των αναγκαίων ειδικοτήτων με εξειδίκευση στην αντιμετώπιση της ασθένειας.

Ο καρκίνος του μαστού δεν είναι ατομική ούτε οικογενειακή υπόθεση, αφορά όλη την κοινωνία και η αντιμετώπισή του χρειάζεται προσήλωση, συνεργασία, συντονισμό και μεθοδικότητα. Η πρόληψη, η έγκαιρη διάγνωση, η βελτίωση της ποιότητας ζωής των γυναικών που βιώνουν ή έχουν βιώσει τον καρκίνο του μαστού, η μετατροπή του προχωρημένου/μεταστατικού καρκίνου του μαστού σε χρόνια νόσο και η μείωση των θανάτων από την ασθένεια είναι στόχοι που όλοι ΜΑΖΙ αγωνιζόμαστε να πετύχουμε συμβάλλοντας ο καθένας με τον δικό του πολύτιμο τρόπο και είμαστε ευγνώμονες γι’ αυτό».

Η Στέλλα Κυριακίδου, Επίτροπος Υγείας και Ασφάλειας Τροφίμων ΕΕ, η οποία θα λάβει μέρος στη διοργάνωση συμμετέχοντας στον συμβολικό περίπατο που θα διεξαχθεί στην Ιθάκη, δηλώνει: «Όλοι μαζί περπατάμε για να ευαισθητοποιήσουμε, για τον καρκίνο του μαστού. Θα φωνάξουμε δυνατά το μήνυμα, ώστε να ακουστεί σε κάθε γωνιά της χώρας, από κάθε γυναίκα, από κάθε άντρα και κάθε οικογένεια, ότι δεν είναι μόνοι. Το Ευρωπαϊκό Σχέδιο για την Καταπολέμηση του Καρκίνου στοχεύει να αλλάξει τα δεδομένα γύρω από τον καρκίνο για όλους τους Ευρωπαίους πολίτες. Γνωρίζουμε ότι η έγκαιρη διάγνωση σώζει ζωές. Μαζί μπορούμε να αντιμετωπίσουμε τον καρκίνο του μαστού. Περπατάμε στην Ιθάκη και κάθε μας βήμα συμβολίζει τη θέληση και την αποφασιστικότητα μας, ότι όλοι μαζί θα κάνουμε την διαφορά».

Η Νίκη Αραμπατζή, Πρόεδρος του Οργανισμού Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας Δήμου Αθηναίων (ΟΠΑΝΔΑ) δηλώνει: «Για 15η χρονιά, ο Δήμος Αθηναίων μέσω του Δημάρχου μας, Κώστα Μπακογιάννη, αλλά και του Οργανισμού Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας Δήμου Αθηναίων (ΟΠΑΝΔΑ), του οποίου έχω την τιμή να προΐσταμαι, στέκεται στο πλευρό του Greece Race for the Cure®, ενός θεσμού πια που προσφέρει σε όλες τις γυναίκες, σε κάθε γωνιά της Ελλάδας, ενημέρωση, πρόληψη και ψυχοκοινωνική στήριξη μπροστά στην απειλή του καρκίνου του μαστού. Για ένα πραγματικό άλμα ζωής, λοιπόν, διατηρούμε την ελπίδα ζωντανή με συμμάχους μας την πρόληψη και τον έλεγχο. Κάθε αγώνας που οργανώνει το «Άλμα Ζωής» είναι μια ακόμα ευκαιρία να ευαισθητοποιηθούν ολοένα και περισσότερες γυναίκες και να στείλουν το δικό τους, ηχηρό μήνυμα νίκης και ελπίδας ενάντια στον καρκίνο του μαστού. «Μαζί είμαστε πιο δυνατοί από τον καρκίνο του μαστού». Αυτό είναι το μήνυμα που μας ενώνει, γιατί ξέρουμε καλά ότι μόνο η δύναμη όλων μας μπορεί να κάνει θαύματα».

Η Λουκία Χωραφά, Head of Marketing & Communications της Mastercard, για την Ελλάδα, την Κύπρο και τη Μάλτα δήλωσε σχετικά: «Στη Mastercard προσπαθούμε διαρκώς να δημιουργούμε θετικό αντίκτυπο στην κοινωνία μέσα από την υποστήριξη σημαντικών κοινωνικών?δράσεων. Είμαστε ιδιαίτερα υπερήφανοι που για 8η συνεχή χρονιά υποστηρίζουμε τον σκοπό και το έργο του Πανελληνίου Συλλόγου Γυναικών με Καρκίνο Μαστού «Αλμα Ζωής» μέσω του Greece Race for the Cure®, συμβάλλοντας στη στήριξη των γυναικών και στη διάδοση τoυ μηνύματος για τη σημασία της έγκαιρης πρόληψης. Δεν θα μπορούσαμε λοιπόν, να μην νιώθουμε ιδιαίτερη χαρά που μέσω της πολυετoύς αυτής συνεργασίας μας, το όραμά μας να στηρίζουμε τη γυναικεία ενδυνάμωση συνεχίζεται να γίνεται πράξη».

Περισσότερες πληροφορίες για τη διοργάνωση βρείτε ΕΔΩ

