Κακοκαιρία “Daniel” – Βόλος: Το “Αχιλλοπούλειο” Νοσοκομείο θα παίρνει νερό από τα κολυμβητήρια

Μια απίστευτη λύση δίδεται στο τεράστιο πρόβλημα της έλλειψης νερού σε όλο το πολεοδομικό συγκρότημα του Βόλου ώστε να δοθεί νερό στο "Αχιλλοπούλειο" Νοσοκομείο.

Αποφασίστηκε από την Πυροσβεστική Υπηρεσία σε συνεργασία με τον Δήμο Βόλου να υδροδοτηθεί το μεγάλο Νοσηλευτικό Ίδρυμα, ένα από τα μεγαλύτερα της χώρας, με νερό από τις πισίνες όλων των κολυμβητηρίων του Βόλου και της Νέας Ιωνίας ώστε να χρησιμοποιηθεί για τις ανάγκες της αιμοκάθαρσης και των χημειοθεραπειών που εκτελούνται στα ειδικά Τμήματα του Νοσοκομείου.

Για τη συγκεκριμένη λύση εκτός από την Πυροσβεστική, το πράσινο φως δόθηκε και από τον ΔΟΕΠΑΠ-ΔΗΠΕΘΕ που διαχειρίζεται τα κολυμβητήρια του Βόλου.

