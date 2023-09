Παράξενα

Ιταλία: Δολοφόνησαν επιχειρηματία και την έδωσαν να την φάνε τα γουρούνια

Η Ιταλία επιχειρηματίας ήταν αγνοούμενη εδώ και επτά χρόνια. Πώς αποκαλύφθηκε η φρίκη.

Μια Ιταλίδα επιχειρηματίας που αγνοείτο εδώ και επτά χρόνια, δολοφονήθηκε και το πτώμα της πετάχθηκε για τροφή σε γουρούνια από μέλη της μαφιόζικης οργάνωσης της Καλαβρίας Ντράγκετα, ανακοίνωσαν σήμερα οι ιταλικές αρχές στο Καταντζάρο.

Η Μαρία Τσιντάμο, μια 42χρονη επιχειρηματίας από την Καλαβρία, είχε εξαφανιστεί στις 6 Μαΐου 2016 στην κοινότητα Λιμπάντι στην επαρχία Βίμπο Βαλέντια.

Οι αρχές ανέφεραν ότι η γυναίκα δολοφονήθηκε από μέλη της Ντράγκετα που ήθελαν να αρπάξουν την περιουσία που της είχε αφήσει ο σύζυγός της όταν αυτός αυτοκτόνησε, τόνισε η τοπική αστυνομική διεύθυνση καταπολέμησης της μαφίας (DDA).

Ο μαφιόζος που τη σκότωσε και τάισε το σώμα της στα γουρούνια, είπε η αστυνομία, ήταν ο Σαλβατόρε Ασκόνε, 57 ετών, ο οποίος συνελήφθη σήμερα σε μια τεράστια επιχείρηση κατά της Ντραγκέτα σε όλη την Ιταλία.

Η Ντράγκετα, η πιο ισχυρή και πλουσιότερη μαφιόζικη οργάνωση της Ιταλίας χάρη στον έλεγχο του ευρωπαϊκού εμπορίου κοκαΐνης, συχνά εξαφανίζει πτώματα πετώντας τα για τροφή σε χοίρους.

