ΔΥΠΑ - Βρεφονηπιακοί σταθμοί: 416 επιπλέον θέσεις για βρέφη και νήπια

Με voucher του ΕΣΠΑ στους βρεφονηπιακούς σταθμούς της ΔΥΠΑ. Πώς μπορούν να υποβληθύν αιτήσεις από τους ενδιαφερόμεενους γονείς.

Για πρώτη φορά, οι ιδιόκτητοι βρεφονηπιακοί σταθμοί της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (ΔΥΠΑ) εντάχθηκαν στη δράση «Προώθηση και υποστήριξη παιδιών για την ένταξή τους στην προσχολική εκπαίδευση, καθώς και για την πρόσβαση παιδιών σχολικής ηλικίας, εφήβων και ατόμων με αναπηρία, σε υπηρεσίες δημιουργικής απασχόλησης» της Ελληνικής Εταιρίας Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης (ΕΕΤΑΑ ΑΕ), που συγχρηματοδοτείται από το ΕΣΠΑ.

Ξεκινώντας από το φετινό σχολικό έτος 2023-2024, οι γονείς που έχουν λάβει voucher, μέσω του προγράμματος, μπορούν να επικοινωνήσουν με τους βρεφονηπιακούς σταθμούς και να ενημερωθούν σχετικά με τη φιλοξενία των παιδιών τους.

Συνολικά θα δημιουργηθούν επιπλέον 416 θέσεις φιλοξενίας για βρέφη και νήπια.

Οι ιδιόκτητοι βρεφονηπιακοί σταθμοί της ΔΥΠΑ λειτουργούν από 1 Σεπτεμβρίου έως 31 Ιουλίου, από τις 06:45 έως τις 16:00 (Δευτέρα έως Παρασκευή) και απευθύνονται σε βρέφη-νήπια από 6 μηνών έως 4 ετών.

Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, εφαρμόζεται ημερήσιο πρόγραμμα δημιουργικής απασχόλησης για την αρμονική ψυχοσωματική και εκπαιδευτική ανάπτυξη των παιδιών.

Η φιλοξενία είναι δωρεάν.

