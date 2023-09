Πολιτική

Κουτσούμπας για κακοκαιρία: Εγκληματικές οι ευθύνες της κυβέρνησης της ΝΔ

Σε άμεσο απεγκλωβισμό όλων των κατοίκων που έχουν αποκλειστεί λόγω των πλημμύρων, καλεί ο γγ της ΚΕ του ΚΚΕ, ενώ καταλογίζει ευθύνες στη ΝΔ και τα άλλα κόμματα που κυβέρνησαν.

«Τέρμα πια ο εμπαιγμός! Η κυβέρνηση της ΝΔ, τα άλλα κόμματα που κυβέρνησαν, οι περιφερειακές και δημοτικές αρχές έχουν τεράστιες, εγκληματικές ευθύνες. Βάζουν τις μίζες και τα κέρδη των λίγων πάνω από τις ζωές και τις περιουσίες των ανθρώπων, πάνω από την προστασία του περιβάλλοντος» δήλωσε ο γγ της ΚΕ του ΚΚΕ, Δημήτρης Κουτσούμπας, για τις τεράστιες καταστροφές στη Θεσσαλία.

«Αυτό που απαιτείται εδώ και τώρα άμεσα, ως κατεπείγον ζήτημα να γίνει, είναι να απεγκλωβιστούν όλοι οι κάτοικοι των χωριών που έχουν εγκλωβιστεί από τις πλημμύρες, να εξασφαλιστεί η στέγαση, να εξασφαλιστούν τα φάρμακα και η ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, η προμήθεια με τρόφιμα και νερό, να εξασφαλιστεί η προστασία όλων των πληγέντων. Και βεβαίως να ακολουθήσουν σε συνέχεια, πολύ γρήγορα, με συνοπτικές διαδικασίες, η αποκατάσταση των ζημιών και οι αποζημιώσεις όλων αυτών των συνανθρώπων μας» υπογράμμισε ο Δ. Κουτσούμπας και κατέληξε στη δήλωσή του:

«Οπωσδήποτε χρειάζονται ριζικές αλλαγές στην οικονομία, στην κοινωνία, που μπορεί να τις επιβάλλει μόνο το εργατικό λαϊκό κίνημα, όταν βγει ο ίδιος ο λαός στο προσκήνιο με μπροστάρη το ΚΚΕ, στο δρόμο της ανατροπής, για να σώσουμε ό,τι μπορούμε να σώσουμε, οτιδήποτε κι αν σώζεται, ακόμα και κυρίως να ανοίξουμε το δρόμο για να υπάρξει η πραγματική λαϊκή ευημερία και ασφάλεια του λαού μας».

