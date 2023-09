Αθλητικά

Εθνική Μπάσκετ: Παρελθόν ο Δημήτρης Ιτούδης

Τι αναφέρουν πληροφορίες σχετικά με την αντικατάστασή του. Ποιος θεωρείται ο επικρατέστερος

Σε αναζήτηση ομοσπονδιακού τεχνικού οδηγείται πλέον η Εθνική Ομάδα Μπάσκετ, αφού την Παρασκευή το πρωί αποχώρησε από το δυναμικό της ο μέχρι τώρα τεχνικός της Δημήτρης Ιτούδης.

Η σύμβαση της εθνικής με τον Ιτούδη θα διαρκούσε κανονικά μέχρι και τους Ολυμπιακούς Αγώνες του 2024 υπήρξε όμως κοινή επιθυμία για πρόωρη λύση της.

Ο Έλληνας τεχνικός συναντήθηκε με τον πρόεδρο της ομοσπονδίας Βαγγέλη Λιόλιο και κατέληξαν στο κοινής αποδοχής συμπέρασμα ότι η λύση της συνεργασίας θα ήταν προτιμότερη για όλους λύση, αφού βεβαίως αποτιμήθηκαν οι επιδόσεις της Εθνικής στο Παγκόσμιο Κύπελλο.

Ανεπιβεβαίωτες μέχρι στιγμής πληροφορίες αναφέρουν ως αντικαταστάτη του, τοn Βασίλη Σπανούλη.

