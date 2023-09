Κοινωνία

Κακοκαιρία “Daniel” - Δικαστήρια: αναστολή λειτουργίας σε πληγείσες περιοχές

Σε ποιες περιοχές έχει ανασταλεί λόγω της κακοκαιρίας η λειτουργία δικαστηρίων.

Αναστέλλεται η λειτουργία των δικαστηρίων και εισαγγελιών που έχουν την έδρα τους στις Περιφερειακές Ενότητες Μαγνησίας, Σποράδων, Καρδίτσας και Τρικάλων, καθώς και του Ειρηνοδικείου Φαρσάλων της Περιφερειακής Ενότητας Λάρισας της Περιφέρειας Θεσσαλίας, με απόφαση του υπουργού Δικαιοσύνης, Γιώργου Φλωρίδη.

Η λειτουργία των παραπάνω δικαστηρίων και εισαγγελιών αναστέλλεται, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση του υπουργείου Δικαιοσύνης, για το χρονικό διάστημα από 8 έως και 13 Σεπτεμβρίου 2023, λόγω της εξελισσόμενης κακοκαιρίας με την ονομασία «Daniel».

Τέλος, με την ίδια απόφαση ρυθμίζονται όλα τα δικονομικά και λοιπά ζητήματα που προκύπτουν από την αναστολή λειτουργίας των εν λόγω δικαστηρίων και εισαγγελιών.

