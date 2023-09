Πολιτική

Κακοκαιρία στο Βόλο - Μπέος: Σε 20 μέρες θα έχει αποκατασταθεί πλήρως η υδροδότηση

Ο δήμαρχος συνέστησε στους πολίτες να κάνουν υπομονή λέγοντας ότι οι υπηρεσίες δουλεύουν και η υδροδότηση θα αποκατασταθεί.

Από αύριο, σε ποσοστό 80%, θα έχουν νερό ύδρευσης, με χαμηλή πίεση, ο Βόλος και η Νέα Ιωνία και σε 15 με 20 μέρες πιστεύει ότι η υδροδότηση θα φτάσει στο 100%, δήλωσε ο δήμαρχος Βόλου Αχιλλέας Μπέος, μετά τη σύσκεψη υπό τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη που πραγματοποιήθηκε στο δημαρχείο του Βόλου.

Τόνισε ότι ήταν επιτακτική ανάγκη η επίσκεψη του πρωθυπουργού στο Βόλο και εξέφρασε την αισιοδοξία ότι τα έργα αποκατάστασης Θα προχωρήσουν γρήγορα χάρη και στη στήριξη της κυβέρνησης.

